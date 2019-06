Situation au Mouvement Desjardins : L'Autorité fait le point

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers tient à faire le point sur la fuite de renseignements personnels dont le Mouvement Desjardins a été victime.

L'Autorité rappelle que le Mouvement Desjardins communiquera individuellement avec les membres affectés par la fuite et que des informations générales sur la situation sont disponibles sur le site Internet dédié au www.desjardins.com/renseignements-personnels.

Il s'agit d'une situation très sérieuse, que l'Autorité suit de près.

Après en avoir été informée, l'Autorité s'est rapidement enquise des impacts potentiels de la situation et des mesures déployées par Desjardins afin d'y répondre efficacement.

L'Autorité a été rapidement avisée de l'incident tôt après sa découverte par Desjardins. L'Autorité est satisfaite des gestes posés jusqu'ici par Desjardins afin de protéger l'intérêt de ses membres et leurs actifs. Elle demeure confiante que les dirigeants de l'institution ont pris la situation en charge avec la rigueur, la transparence et la célérité que commande la situation, et que la collaboration offerte aux autorités policières est pleine et entière.

Cet incident majeur qui frappe aujourd'hui le Mouvement Desjardins met en perspective le risque omniprésent qui pèse désormais sur toutes les organisations en matière de risques liés à la sécurité de l'information.

Comme elle en fait état publiquement depuis plusieurs années[1], l'Autorité insiste auprès des institutions financières qu'elle encadre sur l'importance que celles-ci évaluent adéquatement les risques associés à leurs technologies de l'information et qu'elles renforcent les mesures touchant la protection des renseignements personnels et la cybersécurité. L'Autorité s'est donc assurée que Desjardins avait déployé immédiatement les mesures de renforcement additionnelles requises à la lumière de la faille découverte dans le cadre de cet incident.

L'Autorité poursuit son travail avec détermination afin que les institutions mettent en place les meilleures mesures de contrôle et de mitigation des risques auxquels elles sont exposées.

En raison de l'obligation légale de confidentialité à l'égard de ses travaux de surveillance prudentielle et des enquêtes policières toujours en cours, l'Autorité n'émettra pas d'autres commentaires sur cette situation.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

[1] Les rapports annuels de l'Autorité sur les institutions financières sont disponibles à l'adresse : https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/publications-organisationnelles/rapports-annuels/

