Siskinds LLP ouvre une enquête sur Gildan Activewear et invite les investisseurs et les témoins potentiels à contacter le cabinet

TORONTO, le 17 juin 2026 /CNW/ - Siskinds LLP, l'un des principaux cabinets canadiens spécialisés dans les recours collectifs en matière de valeurs mobilières, mène actuellement une enquête en vue d'un éventuel recours collectif au nom des investisseurs de Gildan Activewear Inc. (TSX : GIL).

Le 16 juin 2026, un rapport de vente à découvert a allégué que Gildan Activewear avait gonflé son chiffre d'affaires par le biais de pratiques de « channel stuffing ». À la suite de cette nouvelle, le cours de l'action de Gildan Activewear a chuté de 18 %.

Les investisseurs de Gildan Activewear sont invités à contacter Siskinds LLP à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 416-594-4793. Toute personne disposant d'informations pertinentes pour l'enquête est également invitée à contacter Siskinds LLP.

En nous contactant, vous n'engagez aucun frais, vous ne mandatez pas Siskinds LLP et vous ne vous engagez à aucune obligation liée à l'éventuel recours collectif. Vos informations resteront strictement confidentielles.

À propos de Siskinds LLP

Siskinds LLP est un pionnier dans le domaine des actions collectives et a été reconnu comme l'un des meilleurs cabinets canadiens par Chambers and Partners, un organisme international d'évaluation juridique, dans son guide 2026. L'équipe chargée des actions collectives, composée de 25 avocats habilités à exercer en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, agit exclusivement pour le compte des plaignants et a obtenu des centaines de millions de dollars pour les membres de groupes de recours au Canada et à l'étranger.

SOURCE Siskinds LLP