TORONTO, le 10 mars 2026 /CNW/ - Une action collective proposée a été déposée devant la Cour supérieure du Québec contre SNC-Lavalin Group Inc. (maintenant connu sous le nom d'AtkinsRéalis Group Inc.) (TSX : « SNC », désormais « ATRL »), son ancien PDG Neil Bruce et son ancien directeur financier Sylvain Girard.

L'action collective proposée est intentée au nom des actionnaires qui ont acquis des actions SNC sur le marché secondaire pendant la période allant du 1er novembre 2018, date à laquelle SNC a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2018, jusqu'à la publication du communiqué de presse de SNC intitulé « SNC-Lavalin fait une mise au point sur de nouveaux faits concernant le projet de Mines et métallurgie » avant l'ouverture des marchés le 11 février 2019.

L'action allègue que SNC a fait des déclarations inexactes importantes et a omis de divulguer des informations importantes aux investisseurs concernant:

des dépassements budgétaires importants et un retard considérable dans le calendrier d'un contrat EPC à prix fixe que SNC a conclu avec le producteur de cuivre chilien Codelco, appartenant à l'État, entraînant une perte de 346 millions de dollars pour SNC sur le projet ; et

la perte des perspectives commerciales de SNC en Arabie saoudite à la suite du décret royal promulgué par le roi d'Arabie saoudite le 6 août 2018, qui a empêché SNC de remporter des contrats lucratifs avec des entités gouvernementales et semi-gouvernementales en Arabie saoudite, comme SNC l'avait fait par le passé.

Il est allégué qu'à la suite des divulgations rectificatives du 28 janvier 2019 et du 11 février 2019, dans lesquelles SNC a révélé tardivement la vérité à ses investisseurs, la capitalisation boursière de SNC a chuté d'environ 2,4 milliards de dollars le 28 janvier 2019 et d'environ 0,4 milliard de dollars le 11 février 2019.

L'action collective vise à obtenir une indemnisation pour les membres du groupe pour les pertes d'investissement qui ont été causées par les fausses déclarations alléguées.

Les demandeurs sont représentés par une équipe d'avocats du groupe composée de Kugler Kandestin LLP, Siskinds LLP, Rochon Genova et Kalloghlian Myers LLP, qui cumulent plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des actions collectives intentées par des actionnaires au nom d'investisseurs individuels et institutionnels.

Demandes de renseignements des membres du groupe:

Si vous souhaitez être tenu informé de l'évolution de cette action collective, nous vous encourageons à remplir le formulaire sur le site Web de Siskinds LLP ou de Kugler Kandestin LLP en cliquant sur « Joindre » ou « Rejoindre ». Vos informations resteront strictement confidentielles. En remplissant le formulaire, vous n'assumez aucune obligation en rapport avec l'action collective.

Vos communications avec nos cabinets sont gratuites, strictement confidentielles et protégées par le privilège.

À propos des avocats du groupe

Kugler Kandestin est un cabinet d'avocats québécois réputé pour son expertise en matière d'actions collectives. Le cabinet affiche un bilan impressionnant, tant en matière de litiges que de règlements d'actions collectives, et a obtenu de nombreuses indemnisations financières importantes pour les membres des groupes visés. https://kklex.com/

Siskinds LLP est un pionnier en matière d'actions collectives et a été reconnu comme un cabinet canadien de premier plan par Chambers and Partners, une organisation mondiale de revue juridique, dans leur guide 2026. L'équipe chargée des actions collectives, composée de 25 avocats admis à pratiquer en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec, agit exclusivement pour le compte de demandeurs. www.siskinds.com

Rochon Genova est un cabinet d'avocats canadien de premier plan spécialisé dans les actions collectives en matière de valeurs mobilières, qui a obtenu pour ses clients actionnaires l'un des plus importants recouvrements jamais approuvés par les tribunaux canadiens. Ses avocats ont plaidé devant des tribunaux de première instance et d'appel à travers le Canada, y compris au Québec, ainsi que devant la Cour suprême du Canada. Rochon Genova et ses avocats ont été reconnus par leurs pairs, notamment par Chambers and Partners, Best Lawyers et Lexpert.

Kalloghlian Myers LLP est un cabinet d'avocats de Toronto spécialisé dans les actions collectives, dont les avocats ont obtenu des décisions qui ont fait jurisprudence dans des affaires liées à la protection des investisseurs, à la concurrence, à la responsabilité du fabricant et à la responsabilité de l'État.

SOURCE Siskinds LLP

Les membres du groupe qui souhaitent obtenir des renseignements en français peuvent contacter Kugler Kandestin LLP par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514-312-0382; Les membres du groupe qui souhaitent obtenir des renseignements en anglais peuvent contacter Siskinds LLP par courriel à [email protected] ou par téléphone au 519-672-2121 ou au numéro sans frais 1-800-461-6166