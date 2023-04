TORONTO, le 27 avril 2023 /CNW/ - Siskinds LLP a annoncé aujourd'hui le dépôt d'une action collective proposée en matière de protection de la vie privée contre BetterHelp inc. qui offre des services de santé mentale en ligne sous différents noms commerciaux tels que Compile inc., MyTherapist, Teen Counseling, Faithful Counseling, Pride Counseling, iCounseling, ReGain et Terappeuta ("BetterHelp").

L'action collective allègue qu'au moins jusqu'en janvier 2021, BetterHelp a intentionnellement divulgué les informations de santé personnelles de ses consommateurs à des tiers à des fins publicitaires, contrairement à ses propres déclarations, à sa politique de confidentialité, à la législation applicable et aux normes de l'industrie.

L'action collective est intentée au nom de tous les résidents canadiens qui ont créé un compte d'utilisateur sur un site internet ou une application de BetterHelp avant le 1er janvier 2021.

Demandes de renseignements des membres du groupe :

Si vous souhaitez vous joindre à cette action collective proposée ou recevoir des mises à jour, nous vous encourageons à remplir le formulaire d'information sur le site internet de Siskinds LLP à l'adresse siskinds.com/class-action/betterhelp/fr en cliquant sur le bouton "Joindre".

Les demandes de renseignements peuvent également être adressées à [email protected] ou par téléphone au numéro sans frais 1-877-672-2121.

A propos de Siskinds LLP :

Siskinds LLP est un cabinet d'avocats canadien reconnu offrant une gamme complète de services ayant des bureaux situés à London et Toronto (en Ontario) et un bureau affilié à Québec. Avec plus de 80 avocats pratiquant dans une variété de disciplines, Siskinds conseille également ses clients sur une grande variété de sujets, y compris la cybersécurité, la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (PIPEDA), le bouclier de protection des données (Privacy Shield) et la conformité au RGPD.

Siskinds est le plus important cabinet d'avocats spécialisé en action collective en demande au Canada et a été classé au premier niveau dans ce domaine (band 1) dans l'édition 2023 du guide Chambers and Partners, une organisation reconnue pour ses classements des cabinets d'avocats au niveau international. L'équipe des actions collectives, composée de 25 avocats en Ontario et au Québec, agit exclusivement pour les demandeurs.

