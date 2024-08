AVIS DE CERTIFICATION ET DATE LIMITE POUR S'EXCLURE

AVEZ-VOUS DÉJÀ DÉTENU DES PARTS D'UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT RBC OU PH&N PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN COURTIER À ESCOMPTE?

LONDON, ON, le 14 août 2024 /CNW/ - La Cour supérieure de justice de l'Ontario a certifié une action collective permettant à un groupe déterminé d'investisseurs (le « groupe ») d'intenter des poursuites contre RBC Gestion mondiale d'actifs et Fiducie RBC Services aux Investisseurs (les « défenderesses »). Il est allégué que les défenderesses ont versé des commissions de suivi excessives, gonflées et/ou non gagnées à des courtiers à escompte prélevées sur les actifs des fiducies de fonds communs de placement RBC et PH&N. L'action collective réclame des dommages-intérêts pécuniaires au nom du groupe. Les allégations n'ont pas été prouvées et sont contestées par les défenderesses.

Si vous souhaitez participer à l'action collective, NE FAITES RIEN.

Si vous ne souhaitez pas participer à l'action collective, être lié par celle-ci ou recevoir une indemnité aux termes de celle-ci, vous devez vous en exclure en envoyant le formulaire d'exclusion à RicePoint Administration Inc. au plus tard le 12 novembre 2024.

Pour obtenir un formulaire d'exclusion ou tout autre renseignement au sujet de l'action collective, communiquez avec nous :

Par Internet au https://www.siskinds.com/class-action/action-collective-relative-aux-commissions-de-suivi-sur-des-fonds-communs-de-placement/?lang=fr

Par téléphone au 1-800-461-6166, poste 1615 (sans frais en Amérique du Nord)

Par téléphone au 416-594-4390 (de l'extérieur de l'Amérique du Nord)

La publication du présent avis a été autorisée par la Cour supérieure de justice de l'Ontario

SOURCE Siskinds Desmeules s.e.n.c.r.l.