Siskinds lance une enquête sur TerraVest Industries Inc. (TSX : TVK) et encourage les investisseurs et les témoins potentiels à communiquer avec le cabinet

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Siskinds LLP, un cabinet canadien de premier plan spécialisé dans les actions collectives en valeurs mobilières, et sa filiale québécoise, Siskinds, Desmeules (« Siskinds ») enquêtent sur une action collective potentielle au nom des investisseurs de TerraVest Industries Inc. (TSX : TVK).

Le 5 juin 2026, Le Journal de Montréal a rapporté que Charles Pellerin, président exécutif du conseil de TerraVest, aurait aidé des tiers à réaliser des gains illicites en communiquant des informations privilégiées avant une transaction survenue en mars 2025. L'article citait un mandat de perquisition délivré par l'autorité de réglementation des marchés financiers, l'Autorité des marchés financiers (AMF).

À la suite de cette nouvelle, le cours de l'action de TerraVest a chuté de près de 32 %.

Les investisseurs de TerraVest sont invités à communiquer avec Siskinds à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 418.694.2009, ou sans frais au 1.877.735.3842. Toute personne disposant d'informations pertinentes dans le cadre de l'enquête est également encouragée à contacter Siskinds.

En nous contactant, vous n'engagez aucuns frais, vous ne retenez pas les services de Siskinds et vous ne contractez aucune obligation en lien avec l'action collective potentielle. Vos informations seront traitées avec la plus stricte confidentialité.

SOURCE Siskinds Desmeules s.e.n.c.r.l.