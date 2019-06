Sirop d'érable du Québec - Une excellente récolte 2019

LONGUEUIL, QC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le printemps tardif et froid n'a pas restreint la générosité de Mère Nature puisque les 7400 entreprises acéricoles du Québec ont produit plus de 159 millions de livres de sirop d'érable cette année, pour une moyenne de production de 3,43 livres par entaille. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec qualifient ce rendement d'excellent.

Une bien meilleure saison que l'an dernier

En 2018, la saison avait été faible dans l'ensemble et marquée par un rendement très variable d'une région acéricole à une autre. Ce printemps, contre toute attente, la production ayant débuté tard, les acériculteurs du Québec ont produit 41 millions de livres de sirop d'érable de plus que l'an dernier.

Le Québec : leader mondial de la production du sirop d'érable

Le Québec produit 72 % du sirop d'érable de la planète. Grâce aux différentes stratégies de mise en marché, d'innovation et de promotion, le sirop d'érable d'ici est actuellement exporté et apprécié pour sa qualité, dans une soixantaine de pays. La production augmente et les ventes sont en croissance, tant et si bien que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec visent des ventes de l'ordre de 185 millions de livres dans un horizon de cinq ans.

Saviez-vous que…

14 M$ ont été investis, depuis 14 ans, pour financer plus de 100 projets de recherche et approfondir les connaissances sur l'érable.

Chaque année, 300 000 barils de sirop d'érable sont vérifiés au Québec par une organisation indépendante, selon un rigoureux processus d'inspection et de classement.

Il existe une seule et unique réserve stratégique de sirop d'érable mondiale, née en 2000 d'une initiative des Producteurs et productrices acéricoles du Québec. Ce sont eux qui la financent à 100 %. Cette réserve est située à Laurierville dans le Centre-du-Québec.

En 2018, afin de reconnaître l'apport des femmes en acériculture, la dénomination Producteurs et productrices acéricoles du Québec a été adoptée collectivement pour désigner l'organisation.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices du Québec et de développer le plein potentiel de production et de ventes des produits d'érable du Québec, tout en respectant les règles de développement durable. Ils représentent 11 300 producteurs et productrices et 7 400 entreprises acéricoles dont la qualité du travail permet au Québec d'assurer en moyenne, et annuellement, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable. Les PPAQ sont fiers de valoriser la marque Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de mise en marché et de promotion des produits d'érable du Canada à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. Les PPAQ orientent et animent également le Réseau international de recherches et d'innovation sur l'érable.

