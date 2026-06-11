SiriusXM Canada figure pour la deuxième fois au palmarès Great Place to Work®

TORONTO, le 11 juin 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle figurait pour la deuxième fois au palmarès de la certification Great Place to Work®, une reconnaissance fondée sur les commentaires des employés qui reflètent l'engagement de l'entreprise à créer une expérience de travail exceptionnelle.

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En tant que principale entreprise de divertissement audio au pays, SiriusXM Canada a passé plus de deux décennies à relier la population canadienne au contenu, aux artistes et aux voix qu'elle aime. Au-delà du service qu'elle fournit, l'entreprise est tout aussi déterminée à créer un environnement où les employés peuvent croître, collaborer et réussir.

« Nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré Mark Redmond, président et chef de la direction de SiriusXM Canada. Cette reconnaissance est particulièrement significative, car elle vient directement de nos employés et reflète la culture que nous avons bâtie ensemble au cours des 20 dernières années. Nous sommes fiers de favoriser un milieu de travail où les employés peuvent croître, se sentir soutenus et contribuer de façon significative alors que nous continuons d'innover et d'offrir une expérience exceptionnelle à nos auditeurs. »

Les résultats de la certification ont mis en lumière plusieurs forces de la culture de SiriusXM Canada, y compris la confiance, l'inclusion, la souplesse et un fort sentiment d'appartenance. Les employés ont également reconnu l'engagement de l'entreprise envers l'équité, la sécurité au travail et un environnement où les gens se sentent appuyés et habilités à réussir.

SiriusXM Canada continue de faire évoluer ses programmes en milieu de travail grâce à un modèle de travail hybride flexible, à des possibilités de perfectionnement professionnel, à une conception de milieu de travail accessible et inclusif et à des initiatives qui encouragent la reconnaissance, le travail d'équipe et l'engagement. L'engagement de l'entreprise va au-delà du milieu de travail grâce à la participation communautaire et au soutien des artistes canadiens.

Plus tôt cette année, SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la 17e année consécutive, conservant son titre de Club Platine et reflétant son excellence soutenue en matière de leadership, de stratégie, de culture et de rendement organisationnel.

Great Place To Work® est l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, d'expérience des employés et de comportements de leadership qui a fait ses preuves pour générer des revenus de premier plan, favoriser le maintien en poste des employés et accroître l'innovation.

À propos de la certification Great Place to Work®

La certification Great Place to Work® est la première reconnaissance « d'employeur de choix » que les entreprises souhaitent obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance fondée entièrement sur ce que les employés déclarent au sujet de leur expérience en milieu de travail, plus précisément, sur la fréquence à laquelle ils font l'expérience d'un milieu de travail digne de confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises de 60 pays présentent une demande pour obtenir la certification Great Place to Work.

À propos de Great Place to Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, Great Place To Work® fait appel à 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider chaque emplacement à devenir un excellent milieu de travail pour tous. Sa plateforme exclusive et le modèle For AllTM aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé; les milieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place to Work® ou figurent au palmarès tant convoité des Meilleurs lieux de travailTM.

Pour en savoir plus, visitez greatplacetowork.com et suivez Great Place to Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

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Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 17 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Jennifer Charlebois, Gestionnaire principale, Communications, 416 528-6678, [email protected]