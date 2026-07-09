Nouvelles Ondes SiriusXM 2026 : le vote du public est maintenant lancé

Les amateurs de musique francophone sont invités à contribuer au choix du premier lauréat de ce programme national

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, SiriusXM Canada lance le vote pour la prochaine étape de Nouvelles Ondes SiriusXM, invitant les amateurs de musique francophone à participer à la sélection du premier lauréat du programme.

Les gens de partout au pays peuvent se rendre quotidiennement sur le site siriusxm.ca/nouvellesondes pour voter pour leur artiste coup de cœur parmi les trois finalistes de cette première édition : Grand Eugène, Hawa B et N Nao.

Nouvelles Ondes

Après avoir enregistré une prestation exclusive en studio en juin dernier, les trois finalistes dévoilent maintenant leurs vidéos, accessibles en ligne, afin de permettre au public de découvrir leur musique et de choisir leur favori.

Les trois finalistes ont chacun enregistré une prestation exclusive en studio, et les vidéos sont accessibles en ligne, afin de permettre au public de découvrir leur musique avant de faire leur choix. Les fans ont jusqu'au 23 juillet pour voter. Une fois la période de vote clôturée, les trois finalistes se produiront sur scène Festival d'été de Québec (FEQ), le 19 juillet, avant de performer au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME), le 5 septembre, où l'un des artistes finalistes sera couronné tout premier gagnant de Nouvelles Ondes SiriusXM et remportera le grand prix de 25 000 $.

Votez dès maintenant sur siriusxm.ca/nouvellesondes !

GRAND EUGÈNE - Ce duo québécois, formé de Melyssa Lemieux et Jeremy Lachance, façonne un indie rock rêveur et sensible où se croisent nostalgie, humour discret et élans grunge.

HAWA B - Une auteure-compositrice-interprète dont la musique vient d'un mélange audacieux entre influences rock, R&B, jazz et électro, donnant une proposition unique et percutante qui défie les genres.

N NAO - N NAO, nommée Naomie de Lorimier, est une artiste qui explore la romance expérimentale par la musique, la performance et la vidéo. Ses compositions s'inscrivent dans une démarche écoféministe, inspirée de rêves et de rituels.

« Nouvelles Ondes a été créé pour mettre à l'honneur et faire connaître les artistes francophones du Canada, et nous sommes ravis d'inviter les fans à prendre part à ce nouveau chapitre palpitant, a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente principale de la programmation et des opérations chez SiriusXM Canada. En votant pour leur artiste préféré, les auditeurs contribueront à désigner le tout premier lauréat du concours Nouvelles Ondes et à soutenir la nouvelle génération de talents francophones. »

Nouvelles Ondes SiriusXM s'inscrit dans la tradition de SiriusXM, qui consiste à soutenir et à mettre en valeur le meilleur de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens grâce à ses contributions financières importantes et à sa portée nord-américaine, qui compte plus de 35 millions d'abonnés. Par ce programme, la société entend renforcer davantage son engagement envers la créativité francophone et soutenir activement la découverte de nouveaux talents.

Les auditeurs peuvent écouter des artistes francophones 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les chaînes SiriusXM : Attitude Franco, Influence Franco, Racines Musicales, Les Tubes 80s-90s et Les Tubes Franco.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., opérant sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et propose de la musique sans publicité, des émissions sportives de premier plan et des événements en direct, des spectacles humoristiques, des actualités, des podcasts, ainsi que des émissions exclusives de débat et de divertissement. SiriusXM est disponible dans les véhicules de tous les grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les smartphones et tous les appareils connectés via l'application SiriusXM. Pour plus d'informations, rendez-vous sur siriusxm.ca.

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Les radios et accessoires SiriusXM sont disponibles chez les détaillants à travers le pays et en ligne sur SiriusXM. De plus, SiriusXM Music for Business propose de la musique sans publicité à une grande variété d'entreprises. SiriusXM est également l'un des principaux fournisseurs de services pour véhicules connectés, offrant à ses clients l'accès à une gamme de services de sécurité, de sûreté et de commodité, notamment la notification automatique en cas d'accident, l'assistance à la récupération de véhicules volés, une assistance routière améliorée et la navigation étape par étape.

SiriusXM Canada a été désignée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 17 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

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