BEIJING, 11 avril 2024 /CNW/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a achevé avec succès le forage du puits Fushen-1, le puits d'exploration géothermique le plus profond de Chine (5 200 m), dans la province du Hainan. Le jalon a révélé le mécanisme de formation et d'enrichissement géothermiques en profondeur dans le sud de la Chine, la nouvelle percée dans l'exploration de la roche chaude sèche sur le plan de la région démographique et de la profondeur est d'une grande importance pour améliorer le développement à grande échelle et l'utilisation des ressources géothermiques en Chine méridionale et l'adaptation à la structure énergétique.

Sinopec termine le forage du puits d’exploration géothermique le plus profond de la Chine (5 200 m). (PRNewsfoto/SINOPEC)

L'objectif de forage du puits Fushen-1 est du granit daté d'il y a 250 millions d'années. Depuis le lancement de l'exploration en août 2023, Sinopec a adopté de nombreuses technologies novatrices mises au point indépendamment, y compris la combinaison du forage à double entraînement et de l'injection à haute pression, pour atteindre la limite de température de la roche chaude sèche stipulée par les normes nationales de l'industrie de l'énergie, tout en formant les technologies clés de détection et d'évaluation des ressources géothermiques profondes.

Sinopec mènera ensuite des recherches approfondies et des essais sur le terrain au puits Fushen-1 afin d'établir la première plateforme intégrant la recherche, l'éducation et l'expérimentation de la géothermie profonde dans le sud de la Chine, et d'explorer la formulation de méthodes théoriques et de systèmes techniques applicables à la région et aider la Chine à atteindre le double objectif en matière d'émissions de carbone ».

Le développement et l'application de la géothermie en profondeur offrent des perspectives prometteuses. En tant que source d'énergie renouvelable stable, fiable, verte et à faibles émissions de carbone, elle présente les avantages de grandes réserves et d'une vaste distribution tout en étant respectueuse de l'environnement. Selon les études géologiques de la Chine, les ressources géothermiques de la roche chaude sèche, situées entre 3 et 10 000 mètres sous terre dans la zone terrestre de la Chine, équivalent à 856 billions de tonnes de charbon standard, et si seulement 2 % d'entre elles étaient extraites, cela pourrait représenter 2 993 fois la consommation énergétique annuelle de la Chine en 2023.

Sinopec a à cœur de devenir la première entreprise chinoise dans le développement et l'utilisation de l'énergie géothermique. Elle possède une capacité de chauffage géothermique cumulée de près de 100 millions de mètres carrés, et plusieurs projets de chauffage géothermique régional de plusieurs millions de mètres carrés sont déjà construits et en exploitation.

Sinopec s'est attaqué à une série de technologies de base pour réaliser une exploration à haut rendement, et a pris l'initiative de produire plus de 50 % des normes de l'industrie, ainsi que la première norme de la Chine en matière d'association internationale du secteur de la géothermie . En 2023, Sinopec a également accueilli le 7e Congrès mondial de la géothermie (WGC2023) à Beijing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2383485/Sinopec_Completes_Drilling_China_s_Deepest_Geothermal_Exploration_Well_5_200.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4640975/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]