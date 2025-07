Une nouvelle alliance internationale en matière de CUSC formée sous la direction de Sinopec pour accélérer l'action en faveur du climat

BEIJING, 15 juillet 2025 /CNW/ - Le 11 juillet, l'Assemblée des membres et l'inauguration de l'Organisation internationale d'innovation et de coopération technologique (« ICTO ») en matière de CUSC (capture, utilisation et stockage du carbone) se sont déroulées avec succès à Pékin, sous la direction de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») sous l'égide de la China Association for Science and Technology (CAST).

Beijing accueille l’inauguration de l’ICTO, réunissant 50 dirigeants mondiaux pour faire progresser l’innovation en matière de CUSC. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Réunissant les atouts des principaux groupes de réflexion du monde, l'ICTO regroupe 50 entreprises influentes, associations industrielles, instituts de recherche et universitaires experts afin de créer une plateforme mondiale de partage et d'échange pour stimuler l'innovation technologique et l'application du CUSC, et bâtir ensemble une communauté porteuse d'un avenir commun pour l'humanité dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Avec pour mission fondamentale d'innover pour la voie du carbone, de partager l'avenir, l'organisation vise à établir un réseau de collaboration mondial crédible, influent et faisant autorité.

Plus de 90 représentants de 12 pays des quatre continents ont assisté à l'inauguration. La conférence a examiné et approuvé la Charte de l'Organisation internationale d'innovation et de coopération technologique en matière de captage, d'utilisation et de stockage du carbone et a élu la première assemblée, qui comprend le directeur, le directeur adjoint et le secrétaire général. Ma Yongsheng, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et président de Sinopec, a été élu directeur de la première assemblée.

« La création de l'ICTO démontre non seulement l'engagement ferme de la communauté mondiale à lutter contre les changements climatiques, mais aussi une déclaration collective de prise de mesures concrètes », a déclaré Ma Yongsheng. « Nous écouterons activement toutes les parties et favoriserons un dialogue approfondi et une coopération substantielle pour ouvrir la voie à un succès mutuel, ce qui fera du CUSC un véritable accélérateur de la carboneutralité mondiale. »

La lutte contre le changement climatique et la réalisation collective de l'objectif de neutralité carbone font maintenant l'objet d'un consensus mondial, 151 pays ayant proposé des objectifs climatiques tels que la neutralité carbone ou l'objectif de zéro carbone. Le CUSC offre un potentiel considérable de réduction des émissions à grande échelle et contribue à environ 15 % de la réduction cumulée des émissions nécessaire pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Pour y parvenir, la capacité du projet CUSC doit être multipliée par plus de 100 avant 2050.

Sinopec est le fer-de-lance de l'industrie chinoise du CUSC, depuis le lancement du premier projet de la Chine au champ pétrolifère de Shengli en 2012 jusqu'à l'intégration des ressources en CO₂ dans l'ensemble de ses activités en 2015. Elle a renforcé ce leadership en mettant en service le premier projet de CUSC à grande échelle de la Chine en 2022 et en achevant le premier pipeline de transport de CO₂ sur de longues distances dans le pays en 2023.

