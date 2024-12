La capacité de raffinage de la base dépasse 50 millions de tonnes par an

QINGDAO, Chine, 26 décembre 2024 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, Sinopec) a récemment annoncé l'achèvement mécanique de la deuxième phase du projet d'expansion et de matériaux de pointe de sa raffinerie de Zhenhai. Ce jalon établit de nouvelles références en matière d'innovation, de fabrication intelligente et d'efficacité énergétique dans les projets à grande échelle. La capacité de la raffinerie a maintenant été augmentée à 40 millions de tonnes par an, contribuant ainsi à ce que la base industrielle pétrochimique de Zhejiang Ningbo dépasse une capacité totale de raffinage de 50 millions de tonnes par an. Cette réalisation renforce sa position en tant que base industrielle pétrochimique la plus importante, la plus avancée et la plus concurrentielle au monde.

Sinopec termine la construction de la plus grande base industrielle pétrochimique de Chine. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Située dans le delta du fleuve Yangtze, un important centre de consommation de produits en aval, la base industrielle pétrochimique Zhejiang Ningbo joue un rôle essentiel dans la chaîne de valeur de Sinopec. Le projet d'expansion de deuxième phase et de matériaux de pointe, avec un investissement total de 41,6 milliards de CNY, comprend 18 unités de production, dont des unités de distillation atmosphérique, de craquage catalytique, de polypropylène et de déshydrogénation du propane. En mettant l'accent sur les processus axés sur les produits chimiques, le projet crée de multiples chaînes d'approvisionnement à haute valeur ajoutée.

La capacité de production accrue de l'installation favorise le développement de polyoléfines haut de gamme, de matériaux de pointe et de produits chimiques spécialisés. Elle devrait fournir environ 8 millions de tonnes de produits pétrochimiques par an, ce qui augmentera considérablement la capacité globale des chaînes d'approvisionnement pour des industries comme l'automobile, les appareils électroménagers et les textiles dans la région. Cette expansion devrait générer des milliers de milliards de yuans en valeur industrielle en amont et en aval.

Le projet a mené à des progrès remarquables en matière d'innovation technologique et de développement durable. Les faits saillants comprennent :

Localisation de 10 technologies de base, y compris le compresseur de labyrinthe vertical à charge la plus élevée au monde.

Déploiement étendu de technologies intelligentes, permettant la mise en place simultanée d'usines numériques et physiques.

Intégration d'un système d'exploitation industriel entièrement localisé et d'une plateforme Internet industrielle autodéveloppée pour améliorer la prise de décisions et la gestion.

Mise en œuvre de mesures globales d'économie d'énergie, permettant une réduction globale de 11,7 % de la consommation d'énergie.

La sécurité et la qualité étaient primordiales pendant la construction, avec plus de 90 millions d'heures-personnes consécutives enregistrées et un taux de réussite de qualité de 100 % pour toutes les unités, établissant une nouvelle référence pour l'industrie.

La raffinerie de Zhenhai, la plus grande entreprise intégrée de raffinage et de produits chimiques de Sinopec, a une capacité de production d'éthylène de 2,2 millions de tonnes par an. Il s'agit également de la seule entreprise en Chine classée de façon constante dans le groupe le plus performant de l'évaluation mondiale du rendement de l'éthylène de Solomon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587682/Sinopec_Completes_Construction_China_s_Largest_Petrochemical_Industrial_Base.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]