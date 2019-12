Sinopec termine l'unité principale de la plus grande raffinerie du Moyen-Orient

Lancé en octobre 2015, le projet de raffinerie d'Al-Zour est le dernier-né de la coopération sino-koweïtienne, qui affiche également le record de la plus grande construction unique au monde à ce jour. Près de 500 entreprises de 50 pays et régions ont participé au projet. L'investissement pour cette raffinerie de calibre mondial s'élève à 1,39 milliard d'USD. Elle produira principalement de l'essence, du carburant diesel et du kérosène aux normes d'émission Euro 5.

Sinopec Luoyang Engineering, qui fait partie des entrepreneurs généraux du projet de raffinerie d'Al-Zour, a adopté un système de travail collaboratif intelligent et utilisé des conceptions virtuelles, pour assurer la coordination avec ses partenaires mondiaux et communiquer des données pour bâtir les quinze usines de production de processus, dont l'usine d'hydrodésulfuration.

L'accent mis sur des matériaux d'origine locale a stimulé les secteurs manufacturiers koweïtiens et le développement de l'économie locale, créant un grand nombre d'emplois.

Usama Ali, le chef de projet de raffinerie d'Al-Zour, a félicité Sinopec, un « partenaire fiable, professionnel et appliqué », formulant le souhait que la société s'engage dans de nouveaux projets dans le pays.

La raffinerie d'Al-Zour approvisionnera le marché mondial en carburant propre de grande qualité et à forte valeur ajoutée. C'est aussi une étape importante pour le Koweït, le pays s'engageant dans un processus de transition économique.

Riche de 60 ans d'histoire, Sinopec Luoyang Engineering a réalisé 4 300 projets de construction de moyenne et grande envergure et acquis 1 061 brevets, en Allemagne et ailleurs.

Attaché à l'innovation indépendante, Sinopec possède une série de technologies et de solutions de pointe dans les domaines du raffinage de pétrole, de l'éthylène, des hydrocarbures aromatiques et plus encore, et dispose de la capacité de construire des raffineries de dix millions de tonnes, des unités d'éthylène et d'hydrocarbures aromatiques de millions de tonnes.

La société Yanbu Aramco Sinopec Refining en Arabie Saoudite - le premier projet de raffinerie à l'étranger de Sinopec -, est officiellement entrée en service en 2016. Un an plus tard, Sinopec terminait la modernisation de la raffinerie d'Atyraou, au Kazakhstan.

Pour plus de renseignements, visitez http://www.sinopecgroup.com/group/en/

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que d'autres produits et technologies. En outre, Sinopec se consacre à la recherche, au développement et à l'application de technologies énergétiques.

Pour mener à bien sa mission visant à « nourrir la beauté de la vie », Sinopec met en place des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte et la croissance verte et à faible émissions de carbone afin de créer une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

