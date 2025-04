L'entreprise regroupe en un seul endroit les objectifs communs et ses efforts de coopération commerciale dans le domaine de la transformation énergétique avec la publication de trois rapports de recherche sur l'énergie et les produits chimiques

RIYAD, Arabie saoudite, 24 avril 2025 /CNW/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a officiellement publié son premier rapport Global Energy Outlook 2060 (le « rapport ») le 21 avril lors de l'événement soulignant la publication à l'étranger des rapports de l'industrie chinoise de l'énergie et des produits chimiques qui s'est tenu à Riyad, en Arabie saoudite. Deux autres rapports, China Energy Outlook 2060 (édition 2025) et China Energy and Chemical Industry Outlook 2025 ont également été publiés lors de l'événement.

Sinopec fait ses débuts à l’étranger en publiant ses prévisions énergétiques mondiales : l’entreprise publie son rapport Global Energy Outlook 2060. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Il s'agit de la troisième publication à l'étranger de Sinopec en Arabie saoudite, qui vise à renforcer la collaboration en matière de transition énergétique et à promouvoir les échanges universitaires et commerciaux.

Le rapport marque la première fois qu'une entreprise chinoise publie à l'étranger ses perspectives énergétiques mondiales à moyen et à long terme, en utilisant des méthodes de recherche novatrices pour améliorer les prévisions. Il prévoit que la consommation mondiale d'énergie primaire atteindra un sommet de 26,71 milliards de tonnes de charbon standard d'ici 2045, les énergies renouvelables représentant 51,8 % d'ici 2060. La consommation d'énergie ralentira pour atteindre 25,25 milliards de tonnes d'ici 2060, le pétrole et le gaz représentant 35,7 %.

La consommation de pétrole atteindra un sommet de 4,66 milliards de tonnes en 2030, passant des transports aux matières premières industrielles, tout en représentant tout de même 40 % de l'énergie des transports d'ici 2060.

L'énergie non fossile connaîtra une croissance majeure : la consommation d'hydrogène passera de 2 % en 2023 à près de 50 % d'ici 2060, dépassant 340 millions de tonnes par an. La capacité de la technologie de CUSC passera à 110 millions de tonnes d'ici 2030 et à 4,7 milliards de tonnes d'ici 2060, ce qui stimulera la transition énergétique.

Selon le rapport China Energy Outlook 2060 (édition 2025), la consommation d'énergie primaire de la Chine plafonnera après 2030, avec un pic de 6,8 à 7,1 milliards de tonnes de charbon standard. La demande de pétrole culminera avant 2027, tandis que l'énergie non fossile surpassera les combustibles fossiles dans la production d'électricité d'ici 2035. Les émissions de CO2 provenant de l'énergie devraient culminer à 10,8 à 11,2 milliards de tonnes d'ici 2030, ce qui assurera un pic précoce de carbone.

Selon le rapport 2025 China Energy and Chemical Industry Outlook, la capacité totale de raffinage de la Chine atteindra un sommet de 960 à 970 millions de tonnes par année d'ici 2025, tandis que l'industrie des produits chimiques fera face à une surcapacité d'oléfines et de composés aromatiques, ce qui représente des niveaux élevés et soutenus de produits chimiques en vrac.

Pour en savoir plus sur les rapports, consultez le http://www.sinopec.com/listco/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2671036/Sinopec_Makes_Overseas_Debut_Global_Energy_Forecast_Global_Energy_Outlook.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]