SHANGHAI, le 6 nov. 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a organisé un forum thématique et une cérémonie de signature le 4 novembre à la 8e Exposition internationale les importations en Chine (CIIE 2025). L'entreprise a signé des contrats d'achat avec 34 partenaires de 17 pays et régions, pour un total de 40,9 milliards $ US, concernant notamment 24 produits de 10 grandes catégories, dont le pétrole brut, les produits chimiques, l'équipement, les matériaux, les biens de consommation et plus encore. Depuis la première CIIE en 2018, Sinopec a signé des commandes totalisant plus de 325 milliards $ US en huit éditions.

Sinopec signe des accords d’une valeur de 40,9 milliards $ US à la CIIE 2025. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Portant sur le thème Axé sur la technologie, alimenté par l'IA : L'avenir de l'énergie, le forum s'est concentré sur l'intelligence numérique, l'innovation technologique, la recherche et le développement de nouveaux matériaux, l'amélioration de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et l'exploration d'une coopération énergétique internationale plus approfondie.

Zhao Dong, vice-président du conseil et président de Sinopec, a prononcé un discours lors du forum, animé par Li Yonglin, directeur et vice-président principal de Sinopec. Niu Shuanwen, directeur et vice-président principal de Sinopec, a assisté à l'événement et a signé des accords avec des partenaires internationaux.

« Sinopec est fermement engagé dans sa mission principale de promouvoir un développement de haute qualité. Tout en continuant de consolider la fondation industrielle en tirant parti de la force technologique, le groupe adhère également au principe de l'« autonomisation par l'intelligence numérique » pour activer de nouveaux moteurs de création de valeur, s'efforçant de faire progresser l'industrie de l'énergie et des produits chimiques vers davantage de sophistication, d'intelligence et de durabilité », a fait remarquer Zhao Dong.

Il a souligné que l'essor de Sinopec est indissociable de la confiance durable et du soutien solide de ses partenaires mondiaux. En vue de la période du 15e plan quinquennal de la Chine, Zhao Dong a souligné l'objectif de Sinopec de travailler avec toutes les parties pour renforcer l'innovation scientifique et technologique, éliminer les goulots d'étranglement en matière de développement et créer de nouveaux avantages pour l'industrie.

Zhao Dong a également appelé à des efforts conjoints pour accélérer le rythme de l'autonomisation par l'intelligence numérique, promouvoir une intégration profonde des technologies de l'information de nouvelle génération avec l'industrie de l'énergie et des produits chimiques, et stimuler de nouveaux moteurs de mise à niveau industrielle. Zhao Dong a déclaré que Sinopec élargira la coopération en matière d'énergie verte et faibles en carbone, en faisant progresser l'utilisation propre et efficace de l'énergie traditionnelle parallèlement au développement à grande échelle des nouvelles énergies, créant ainsi un plan directeur de développement durable et un avenir brillant pour l'industrie de l'énergie et des produits chimiques.

Des cadres supérieurs de grandes entreprises ont prononcé des discours : Datuk Sazali Hamzah (vice-président directeur et chef de la direction, Downstream, Petronas Chemicals Group), Axel Lorenz (chef de la direction, Automatisation des processus, Siemens), Aravind Yarlagadda (vice-président principal, Solutions industrielles, Baker Hughes) et Audun M. Martinsen (associé et chef de la recherche sur les services énergétiques, Rystad Energy).

