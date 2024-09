FRANCFORT, Allemagne, 15 septembre 2024 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec, HKG : 0386) a reçu le prix Best Environmental Protection Case lors de la première conférence sino-européenne ESG Best Practice à Francfort, en Allemagne. L'événement, qui s'est tenu au Congress Center Messe Frankfurt, a reconnu les contributions exceptionnelles de Sinopec au développement durable.

Sinopec remporte le prix Best Environmental Protection Case lors de la première conférence sino-européenne Corporate ESG Best Practice à Francfort (PRNewsfoto/SINOPEC)

Sur le thème Ensemble pour l'avenir, la conférence a présenté des cas de premier plan dans dix catégories, dont la protection de l'environnement, la responsabilité sociale, la gouvernance d'entreprise et l'innovation technologique. Elle visait à favoriser le dialogue et la coopération sur le développement durable entre les entreprises chinoises et européennes et à approfondir la compréhension des progrès de la Chine parmi les communautés industrielles allemandes et européennes.

KPMG a agi à titre de partenaire du savoir, offrant des services professionnels tout au long du processus de sélection. L'événement a été co-organisé par plusieurs institutions de premier plan, dont la Chambre de commerce de Chine pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques, le China International Publishing Group, la Chambre de commerce de Francfort, l'Exposition internationale des pièces automobiles de Francfort, et l'Association économique sino-allemande.

Cette reconnaissance souligne non seulement le leadership de Sinopec en matière de gérance de l'environnement, mais reflète également ses efforts continus visant à atteindre un avenir plus durable grâce à des pratiques novatrices dans tous les aspects de l'exploitation des entreprises, de la gouvernance aux responsabilités sociales.

Yongsheng Yu, directeur général du département de la marque de Sinopec Group, soulignant le dévouement de l'entreprise à intégrer la durabilité environnementale dans ses activités de base. En mettant l'accent sur son engagement envers le mantra « Une énergie plus propre, une vie meilleure », Sinopec a adopté les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme pierre angulaire de sa stratégie d'affaires.

Sinopec, l'une des plus grandes entreprises de raffinage au monde et le deuxième producteur et distributeur de produits chimiques en importance, s'efforce d'équilibrer le développement entre son entreprise et le bien-être de la société. Depuis 2007, avec son premier rapport sur le développement durable publié pour les 18 années consécutives suivantes, l'entreprise a amélioré sa gouvernance ESG pour relever des défis mondiaux comme les changements climatiques et la sécurité énergétique, tout en s'adaptant aux tendances comme l'électrification des transports et en faisant la promotion constante de la transformation énergétique.

En s'attaquant à des enjeux mondiaux comme les changements climatiques et la sécurité énergétique, le conseil d'administration de Sinopec a continuellement amélioré sa structure de gouvernance ESG, en mettant en œuvre avec vigueur une stratégie de développement vert et propre, et a progressivement fait avancer la transition énergétique tout en adoptant la tendance à l'électrification de l'énergie de transport. Sinopec continuera de s'efforcer de devenir un acteur clé dans la création d'un monde propre et radieux, un pionnier du développement vert et à faibles émissions de carbone et un protecteur de notre planète commune.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505801/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]