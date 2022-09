Le carburant dérivé de l'huile de cuisson usée souligne la stratégie à long terme de Sinopec pour le développement durable

BEIJING, 23 septembre 2022 /CNW/ - La raffinerie de Zhenhai opérée par Sinopec/China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a obtenu, le 19 septembre dernier, un certificat de navigabilité pour son biocarburéacteur de la part de l'administration de l'aviation civile de Chine (ou « CAAC »). Ce premier lot de biocarburéacteur sera expédié ce mois-ci à l'usine d'Airbus de Tianjin en Chine. Le carburant, dérivé de l'huile de cuisson usée, sera ensuite utilisé pour les vols domestiques à travers la Chine. C'est la première fois que du biocarburéacteur produit à grande échelle servira l'industrie de l'aviation en Chine.

Sinopec reçoit un certificat de navigabilité pour la première production à grande échelle de biocarburéacteur en Chine. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Le certificat de navigabilité signifie que Sinopec peut vendre son biocarburéacteur produit à sa raffinerie de Zhenhai à divers exploitants aériens du pays. La raffinerie, située dans le district de Zhenhai à Ningbo, dans la province de Zhejiang, a une capacité de traitement annuelle de 100 000 tonnes et adopte la technologie de production de Sinopec (nommée « SRJET ») pour produire le biocarburéacteur. Le premier lot produit en juin culmine à 600 tonnes de carburant.

« Grâce au certificat de navigabilité, la raffinerie de Sinopec à Zhenhai peut maintenant vendre du biocarburéacteur à l'ensemble du marché de l'aviation civile, et nous continuerons d'élargir le marché et la chaîne d'approvisionnement pour établir une offre complète de biocarburéacteur », a déclaré Mo Dingge, président-directeur général de la raffinerie de Zhenhai.

La Chine a des normes strictes en matière de certification de navigabilité. En amont, des experts du Centre de certification de la navigabilité de la CAAC ont mené des évaluations sur place à la raffinerie de Sinopec, couvrant toutes les étapes de production dont la gestion de la qualité du produit, la gestion et le contrôle du processus de production, l'entreposage et le transport, ainsi que les tests et analyses d'échantillons.

La raffinerie avait déjà obtenu la première certification globale en Asie de la part de la Table ronde pour les biocarburants durables et délivrée par l'organisme Scientific Certification Systems, un laissez-passer essentiel pour que le biocarburéacteur chinois entre sur le marché international.

Comparativement au kérosène traditionnel à base de pétrole, le biocarburéacteur peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 50 % tout au long du cycle de vie.

Sinopec est déterminé à faire progresser le développement de l'industrie chinoise du biocarburéacteur. Elle a mis au point sa technologie SRJET en 2009 puis présenté son premier biocarburéacteur en décembre 2011, qui a ensuite été testé avec succès en vol à l'aéroport Hongqiao de Shanghai en avril 2013. Après deux ans d'évaluation, les experts ont confirmé que la solution de Sinopec pouvait être utilisée pour l'aviation, et l'entreprise a obtenu une première certification de navigabilité en Chine pour son biocarburéacteur en 2014.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.sinopec.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1906288/image_1.jpg

Logo -https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Équipe de relations publiques de Sinopec, [email protected]