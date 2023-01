Renforcer les avantages durables pour accélérer un développement de haute qualité et atteindre le « double objectif carbone »

BEIJING, le 17 janv. 2023 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a publié un livre blanc intitulé « The Sinopec Green and Low-carbon Development White Paper 2022 » le 13 janvier pour souligner sa vision et ses pratiques dans le cadre d'une feuille de route stratégique, d'un mécanisme institutionnel, d'initiatives en matière d'énergie propre et de l'utilisation économique des ressources.

Des milliers d’aigrettes migrantes visitent la réserve naturelle ZRCC de Sinopec chaque année et s’y reproduisent. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Sinopec a été la première entreprise chinoise à publier un livre blanc sur la protection de l'environnement en 2012, dans lequel elle s'engageait à promouvoir un développement vert et à faible émission de carbone. Au cours de la dernière décennie, Sinopec a mis en œuvre des initiatives visant à améliorer l'efficacité énergétique, à établir des opérations durables et à contribuer à la conservation écologique des bassins des fleuves Yangtze et Jaune. Sinopec a également publié un plan d'action pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone d'ici 2030 et a été nommé « modèle chinois à faible émission de carbone » pendant 12 années consécutives.

« Le livre blanc reflète les efforts de Sinopec pour faire progresser le développement vert et à faible émission de carbone. Ce sera le nouveau point de départ pour ancrer nos stratégies en équilibrant les programmes de développement et de réduction des émissions des initiatives à court et à long terme, en coordonnant la réduction du carbone et de la pollution, la transformation écologique et la croissance afin d'accélérer le développement vert et à faible émission de carbone, de renforcer des avantages concurrentiels écologiques et de contribuer de manière significative à la transformation à faible émission de carbone de l'industrie énergétique et chimique chinoise, ainsi qu'à la réalisation du "double objectif carbone" », a déclaré Zhao Dong, président de Sinopec.

Sinopec élabore une stratégie industrielle visant à développer une énergie propre, à faible émission de carbone, sécuritaire et efficace, à établir une vision verte et à faible émission de carbone afin de promouvoir un recyclage efficace des ressources énergétiques et à suivre une feuille de route pour réaliser une production d'énergie propre et à faible émission de carbone à grande échelle, conserver l'énergie et réduire les émissions en atteignant les cibles mondiales de consommation énergétique carboneutre.

Les mesures à « double objectif carbone » de l'entreprise continuent de réduire les émissions de carbone et l'intensité en carbone, grâce à un contrôle renforcé des émissions de méthane dans l'ensemble de la chaîne industrielle. Sinopec a également poursuivi la gestion d'actifs en carbone et l'empreinte carbone du produit en profondeur et a établi la première entreprise technologique de chaîne industrielle carbone en Chine.

Les initiatives de production propre de Sinopec ont grandement amélioré l'utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et des ressources terrestres. Au total, 4 469 projets d'amélioration de l'efficacité énergétique ont permis d'économiser 7,49 millions de tonnes de charbon standard. À la fin de 2021, le champ de gaz de schiste de Fuling avait réussi à conserver plus de 40 hectares de terre, l'équivalent de 56 terrains de football.

