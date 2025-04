PÉKIN, le 2 avril 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a officiellement publié le 23 mars son chiffre d'affaires conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) : 3,07 mille millards de yuans (422,739 milliards de dollars), le bénéfice attribuable aux actionnaires s'élevant à 48,94 milliards de yuans (6,74 milliards de dollars) et le bénéfice par action atteignant 0,404 yuans.

Le développement stratégique par Sinopec du puits Hai 301 dans le Haizhong Sag du bassin du golfe de Beibu a conduit à une production importante de pétrole et de gaz : le puits a produit 1 108 mètres cubes et 167 mètres cubes d’équivalent pétrole par jour à partir de deux formations distinctes. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Sinopec met l'accent sur le rendement pour les actionnaires et a mis en œuvre un plan d'action axé sur le rendement avec une amélioration de la qualité et de l'efficacité, un plan de retour des dividendes pour les actionnaires au cours des trois prochaines années et sa toute première stratégie de gestion de la valeur marchande. Il est prévu qu'un dividende en espèces de 0,286 yuan par action (taxes comprises) soit versé pour l'ensemble de l'année 2024, ce qui, combiné au montant du rachat, se traduira par un rapport de distribution annuel de 75 %.

En 2024, Sinopec a enregistré des records en matière de production d'équivalent pétrole et gaz, de volume de traitement du pétrole brut, de production de kérosène et de taux de remplacement des réserves nationales de pétrole et de gaz :

Production de 515,35 millions de barils d'équivalent pétrole et gaz, 1 400,4 milliards de pieds cubes de gaz naturel, en hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente, et bénéfice record de la chaîne de l'industrie du gaz naturel.

Production de 254 millions de barils de pétrole brut, en hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente, avec un taux de remplacement des réserves nationales de pétrole et de gaz de 144 %.

Traitement de 252 millions de tonnes de pétrole brut, soit une augmentation de 8,6 % de la production de kérosène en glissement annuel.

La production de PX a atteint un niveau record; la production annuelle d'éthylène a été de 13,47 millions de tonnes et le volume total des ventes de produits chimiques a été de 83,45 millions de tonnes, dont le volume d'exportation a augmenté de 13,1 % en glissement annuel.

Le volume total des ventes de produits pétroliers raffinés a atteint 239 millions de tonnes.

En tant que fournisseur de services dans le domaine des carburants, du gaz naturel, de l'hydrogène, de l'électricité et des activités non liées aux carburants, Sinopec répond aux changements du marché et exploite pleinement ses avantages en matière d'intégration et de réseau, en construisant plus de 1 000 stations de ravitaillement en GNL/GNC et plus de 10 000 stations de recharge et d'échange de batteries. Afin de promouvoir le développement régulier de la mobilité par l'hydrogène, Sinopec explore également le marché national et international des carburants marins à faible teneur en soufre et possède le deuxième plus grand volume de commercialisation de carburants marins au monde.

Sinopec promeut aussi vigoureusement l'intégration de l'innovation scientifique et technique et de l'innovation industrielle. Elle a mis en service la première unité d'hydrogénation par estérification du cyclohexène au monde pour produire de la cyclohexanone et une usine d'éthylène intelligente basée sur le jumelage numérique, et a également achevé le premier projet de démonstration de production d'hydrogène à partir d'eau de mer à l'échelle industrielle en Chine. Tout au long de l'année 2024, Sinopec a déposé 9 666 demandes de brevets nationaux et étrangers, et 5 550 ont été autorisées.

En outre, Sinopec répond aux défis climatiques par des actions concrètes; elle réalise la deuxième phase du programme d'action pour les entreprises vertes et a lancé l'initiative 10 000 sites photovoltaïques. Le volume annuel de captage du carbone a augmenté de 20,1 % en glissement annuel, et la récupération du méthane a augmenté de 9,4 %. La consommation globale d'énergie par 10 000 yuans de production a diminué de 4,9 % par rapport à l'année précédente. En raison du développement rapide des industries émergentes telles que l'énergie hydrogène, les biocarburants, les CCUS et autres, Sinopec a établi 11 centres d'approvisionnement en piles à hydrogène en Chine et a développé avec succès le « Couloir de transport de l'hydrogène Pékin-Shanghai ».

« En 2025, avec la reprise de l'économie chinoise, Sinopec disposera d'un espace plus large pour la transformation et la mise à niveau. Nous miserons sur un développement haut de gamme, de grande qualité, intelligent et écologique, tout en menant régulièrement une transformation verte et à faible émission de carbone, en assumant nos responsabilités sociales d'entreprise et en collaborant avec les parties prenantes du monde entier pour promouvoir le développement durable de l'entreprise et créer de plus grandes valeurs pour les actionnaires et la société », a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec.

