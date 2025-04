La collaboration vise à bâtir un complexe pétrochimique et de raffinage intégré de calibre mondial

VILLE INDUSTRIELLE DE YANBU, Arabie saoudite, 11 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion du 10e anniversaire de la coentreprise de la raffinerie de Yanbu, China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG:0386) et Saudi Arabian Oil Company (« Aramco ») ont signé une entente-cadre de coentreprise pour faire progresser le projet d'expansion de la raffinerie de Yanbu.

L'équipe du projet tirera parti des installations actuelles pour construire de nouvelles unités, y compris une usine d'éthylène à alimentation mixte à grande échelle de 1,8 million de tonnes métriques par année, une usine d'hydrocarbures aromatiques de 1,5 million de tonnes par année avec des unités de polyoléfines en aval associées, améliorer les synergies intégrées en matière de raffinage et de pétrochimie et favoriser un écosystème novateur et complet de la chaîne industrielle. Une fois les travaux achevés, l'expansion augmentera considérablement la capacité de production de produits pétrochimiques haut de gamme, soutiendra la stratégie de diversification industrielle de l'Arabie saoudite et répondra à la demande croissante du marché mondial.

« La raffinerie de Yanbu témoigne de la grande amitié entre la Chine et l'Arabie saoudite, qui procure de solides avantages économiques et fait progresser la modernisation de l'industrie pétrochimique », a déclaré Zhao Dong, président de Sinopec Group. « Cette expansion stimulera de plus grandes synergies entre Sinopec et Aramco, créant une entreprise de raffinage et de pétrochimie intégrée de calibre mondial et concurrentielle à l'échelle mondiale. Ensemble, nous contribuerons à une transition énergétique à faibles émissions de carbone. »

Amin H. Nasser, président et chef de la direction d'Aramco, a souligné : « L'accord d'expansion de Yanbu renforce le partenariat stratégique entre Aramco et Sinopec. En accordant la priorité à l'innovation et à la diversification des produits, nous visons à renforcer le leadership de l'Arabie saoudite dans le paysage mondial de l'énergie et des produits chimiques tout en positionnant Yanbu comme un centre intégré de raffinage et de pétrochimie de premier plan. »

La raffinerie de Yanbu, une collaboration phare dans le cadre du programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite et de la Belt and Road Initiative de la Chine, est située dans la ville industrielle de Yanbu, en Arabie saoudite. La raffinerie de Yanbu, qui s'étend sur 5,2 millions de mètres carrés et traite 430 000 barils de pétrole brut lourd saoudien par jour, fabrique des produits raffinés de haute qualité et des produits chimiques à valeur ajoutée pour les marchés mondiaux. En tant que plaque tournante de l'énergie au Moyen-Orient, la raffinerie stimule la modernisation industrielle et l'engagement international de l'Arabie saoudite.

Le projet d'expansion marque un nouveau chapitre dans le partenariat, combinant l'innovation technologique et l'optimisation de la chaîne industrielle pour améliorer les modèles traditionnels de coopération énergétique et explorer des voies favorisant le développement durable.

Le projet d'expansion intégrera de nouvelles unités d'éthylène, d'hydrocarbures aromatiques et de polyoléfines à l'infrastructure existante, améliorant ainsi les capacités d'intégration du raffinage pétrochimique du complexe et augmentant la fabrication de produits à haute performance. Il intégrera également des technologies de pointe et des innovations vertes pour soutenir les objectifs de diversification économique et de décarbonisation de l'Arabie saoudite.

