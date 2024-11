BAKU, Azerbaïdjan, le 17 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative importante visant à renforcer la gouvernance climatique et environnementale mondiale, China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG : 0386) présente son approche de développement vert de haute qualité, appelant à une collaboration renforcée entre les entreprises des pays partenaires de la Belt and Road Initiative, afin de promouvoir conjointement la croissance durable à faibles émissions de carbone et de haute qualité des secteurs de l'énergie et des produits chimiques.

Ma Yongsheng, président de Sinopec, annonce qu'il collaborera avec la Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), la Kazakhstan National Oil et d'autres géants du pétrole pour établir l'Organisation internationale de coopération en matière d'innovation technologique CUSC, lors de la première conférence annuelle de Yabuli sur le développement durable qui s'est tenue au pavillon de la Chine pendant la COP29.

« Nos efforts conjoints stimuleront les progrès écologiques à faibles émissions de carbone et de grande qualité des secteurs de l'énergie et des produits chimiques, revitalisant et contribuant considérablement à la création d'un monde propre et magnifique, a souligné Ma.

Au cours des dernières années, Sinopec a considérablement amélioré ses capacités en matière de technologie CUSC; parmi les projets dignes de mention, mentionnons le projet de démonstration CUSC de Qilu Petrochemical-Shengli au champ pétrochimique et le premier projet de pipeline de CO2 de grande envergure en Chine. Des coentreprises de collaboration ont également été lancées avec de grandes sociétés comme Shell, China Baowu et BASF, entre autres, pour lancer le premier projet de technologie CUSC à accès libre à grande échelle en Chine.

Depuis le déploiement des technologies CUSC il y a près de dix ans, plus de 8,55 millions de tonnes de CO2 ont été recyclées par Sinopec, et environ 5,75 millions de tonnes ont été injectées, ce qui a contribué de façon significative aux efforts de récupération améliorée du pétrole, générant plus de 600 000 tonnes.

Les efforts continus de Sinopec comprennent l'importation annuelle de 180 millions de tonnes de pétrole brut des pays de la Belt and Road Initiative, un commerce important de produits pétroliers raffinés totalisant plus de 20 millions de tonnes par année, ainsi que près de 7 millions de tonnes de GNL. L'entreprise participe activement à 32 projets d'exploration pétrolière et gazière le long de ces routes.

L'établissement de Sinopec Tech Middle East en Arabie saoudite marque une autre étape vers la promotion d'écosystèmes d'innovation ouverts à l'échelle mondiale. Les collaborations s'étendent en Europe et en Asie du Sud-Est avec de nombreuses universités prestigieuses, renforçant les partenariats scientifiques qui ont mené à de multiples accords de licence de technologie depuis 2013, comportant des processus de raffinage essentiels comme le craquage catalytique.

De plus, Sinopec a mis en œuvre des technologies de production écologiques à l'échelle locale, comme l'utilisation d'appareils de forage à émission zéro ultra-silencieux en Ouganda, qui réduisent au minimum l'impact environnemental sur la faune. Dans les forêts pluviales de l'Équateur, Sinopec poursuit ses pratiques durables, qui sont renforcées par la technologie de fabrication écologique. En Arabie saoudite, où environ 15 000 arbres ont été plantés par Sinopec.

