BEIJING, 13 décembre 2024 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a obtenu l'approbation de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) concernant les spécifications techniques pour l'engorgement de matériaux composites thermiques à éléments multiples du pétrole lourd (la spécification technique) proposées par l'équipe universitaire de Sun Huanquan. Tirant parti des technologies novatrices indépendantes de Sinopec, la spécification technique est la première à recevoir l'approbation de la Chine dans le domaine de la récupération thermique du pétrole lourd et favorisera la coopération technique internationale et le développement mondial du pétrole lourd dès son lancement.

Sinopec reçoit l’approbation de l’ISO concernant la première spécification technique internationale certifiée ISO pour le développement du pétrole lourd en Chine. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Le pétrole lourd fait référence au pétrole brut à haute densité et viscosité. Il s'agit d'une ressource pétrolière clé qui représente 36 % des réserves de pétrole prouvées à l'échelle mondiale. Le pétrole lourd est également une matière première importante pour les pétroles de spécialité, et le pétrole lourd naphténique, appelé le pétrole des « terres rares », est une matière première de haute qualité pour la production d'asphalte et d'huile de transformateur. La production annuelle de pétrole lourd de la Chine a dépassé 15 millions de tonnes pendant 13 années consécutives.

En raison de la sédimentation en phase terrestre et des conditions géologiques complexes, les réserves de pétrole lourd de la Chine sont enfouies en profondeur avec de minces couches de pétrole, de sorte que les équipes de développement font face à des défis comme la vitesse d'écoulement et la distance. Avec le soutien de la National Natural Science Foundation of China et des projets scientifiques et technologiques clés de Sinopec, l'équipe de Sun Huanquan s'est concentrée sur la lutte contre les goulots d'étranglement du développement du pétrole lourd et a innové dans le domaine de la technologie de développement de la composition thermique des éléments qui a été appliquée à grande échelle dans les champs pétrolifères de Shengli et de Henan, ce qui permet à Sinopec d'atteindre une production annuelle de pétrole lourd de plus de 4,8 millions de tonnes.

Ensuite, Sun Huanquan et son équipe mettront sur pied un groupe de travail international composé d'experts techniques des États-Unis, de l'Arabie saoudite et d'autres pays, conformément aux exigences de l'ISO, afin d'accélérer la rédaction de la norme internationale et de la publier le plus rapidement possible.

