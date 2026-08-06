Sinopec met en service une installation d'alcool polyvinylique de spécialité d'une capacité de 50 000 tonnes, créant la plus grande base de production d'alcool polyvinylique haut de gamme sur un seul site au monde

CHONGQING, Chine, 6 août 2026 /CNW/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a mis en service une installation de résine d'alcool polyvinylique (PVA) de spécialité avec une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes métriques à sa filiale, Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. L'installation a atteint un fonctionnement stable lors de sa mise en service initiale et a permis la fabrication de produits conformes aux spécifications de qualité, la première livraison étant déjà partie pour l'Europe.

La nouvelle installation augmente la capacité totale de production de PVA du site à 210 000 tonnes métriques par an, ce qui en fait la plus grande base de production d'alcool polyvinylique haut de gamme sur un seul site au monde. Cette capacité supplémentaire renforcera l'approvisionnement en matériaux spécialisés utilisés dans le photovoltaïque, l'électronique, les films optiques, les produits pharmaceutiques et d'autres applications de grande valeur.

L'alcool polyvinylique est un polymère hydrosoluble avec des propriétés biodégradables et un large éventail d'utilisations industrielles et grand public. Des grades spécialisés, caractérisés par une grande pureté et une transparence élevée, sont utilisés dans les films optiques, les polariseurs, les produits pharmaceutiques, ainsi que le verre de sécurité destiné aux automobiles et aux trains à grande vitesse. Le PVA est également utilisé dans les textiles, les matériaux de construction et les emballages hydrosolubles.

SVW Chemical offre plus de 100 grades de PVA conçus pour différentes exigences de performance et applications commerciales. La nouvelle installation utilise des technologies avancées d'alcoolyse et de purification de précision pour soutenir la production à grande échelle de produits spécialisés à base de PVA.

Pendant la construction, l'équipe du projet a relevé des défis techniques liés au contrôle précis de la température et à l'uniformité de la qualité des produits. Un nouveau procédé de polymérisation a permis d'augmenter la capacité de production de 40 % par rapport aux équipements de précédente génération. L'installation comprend également quatre unités de récupération des effluents gazeux et des eaux usées, ainsi qu'un système d'emballage automatisé, afin d'améliorer l'utilisation des ressources et l'efficacité opérationnelle.

Réalisé en 17 mois, le projet a totalisé 1,98 million d'heures de travail sans incident. Pendant la mise en service, l'équipe a optimisé le rendement de l'équipement et les paramètres des procédés afin d'obtenir une production stable et une qualité uniforme des produits.

SVW Chemical possède plus de 40 années d'expérience dans la recherche et la fabrication de PVA. Son portefeuille est passé d'un seul grade de PVA au début des opérations à plus de 100 aujourd'hui. Plus de 70 produits sont exportés vers plus de 40 pays, fournissant à l'entreprise une base bien établie sur les marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis.

À l'avenir, SVW Chemical utilisera ses capacités accrues et ses capacités de recherche pour développer d'autres matériaux spécialisés de grande valeur, élargir son portefeuille de PVA et offrir à ses clients du monde entier un approvisionnement plus fiable.

SOURCE SINOPEC

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