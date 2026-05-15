Zhong Ren de Sinopec prononce un discours d'ouverture et reçoit le Prix de la contribution exceptionnelle dans le Sud global

CAIRE, 15 mai 2026 /CNW/ - La conférence de partenariat sino-arabe du Global South Media and Think Tank Forum s'est tenue le 13 mai au Caire, en Égypte, sous le thème « Mutualiser la sagesse, entreprendre un nouveau parcours : construire conjointement une communauté sino-arabe avec un avenir partagé ».

Zhong Ren de Sinopec prononce un discours liminaire et reçoit le Global South Outstanding Contribution Award lors de la conférence de partenariat sino-arabe du Global South Media and Think Tank Forum, au Caire. (PRNewsfoto/SINOPEC)

M. Zhong Ren, directeur du conseil d'administration du Groupe Sinopec, a assisté à la conférence et a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Construire une fondation avec l'énergie, stimuler une nouvelle croissance avec l'innovation et se connecter par la culture », faisant part des pratiques et des idées de Sinopec en matière de coopération sino-arabe et soulignant l'engagement indéfectible du groupe à contribuer à une communauté sino-arabe plus proche avec un avenir commun.

Pour son engagement actif dans les initiatives de coopération, sa contribution exceptionnelle à la promotion de la confiance mutuelle et à l'amplification de la voix du Sud global, ainsi que son esprit de collaboration et son leadership exceptionnel, Sinopec a reçu le Global South Media and Think Tank Cooperation & Communication Partnership Outstanding Contribution Award.

Dans son discours d'ouverture, M. Zhong a souligné que l'amitié entre la Chine et les États arabes s'étend sur plus d'un millénaire et continue de se renforcer. Les civilisations chinoise et arabe se sont complétées et inspirées les unes les autres, donnant un exemple brillant de dialogue et d'apprentissage mutuel entre les civilisations mondiales. Sous la direction stratégique de la diplomatie du chef de l'État, les relations sino-arabes ont saisi de nouvelles opportunités historiques. Comme le souligne le rapport du groupe de réflexion « Réalisations, opportunités et perspectives de la coopération sino-arabe dans la nouvelle ère » publié par l'agence de presse Xinhua, la coopération sino-arabe a injecté stabilité et certitude dans le monde et a établi une référence pour la coopération Sud-Sud.

« Sinopec a toujours adhéré au principe selon lequel « la sécurité énergétique signifie une sécurité commune et le développement énergétique signifie un développement coordonné ». Nous avons participé activement à des projets historiques comme la raffinerie de Yanbu en Arabie saoudite et la raffinerie d'Al-Zour au Koweït, tout en élargissant continuellement le commerce du pétrole et du gaz naturel et en favorisant le développement coordonné de l'énergie traditionnelle et de nouvelles énergies vertes », a-t-il déclaré.

En parallèle, Sinopec accélère sa transformation numérique et intelligente, en construisant un système d'IA indépendant et contrôlable ainsi qu'une matrice de communication omnimedias internationale, contribuant au développement du système de discours indépendant du Sud mondial. En termes d'échanges culturels, Sinopec a mis en place des « Maisons du livre de la Route de la Soie » dans huit pays arabes, faisant don de plus de 10 000 livres et formant plus de 100 000 professionnels et techniciens locaux, construisant continuellement un pont pour le dialogue et la connectivité entre les peuples entre la Chine et les États arabes.

M. Zhong a noté que le second Sommet Chine-États arabes va certainement insuffler un nouvel élan aux relations sino-arabes et à la coopération Sud-Sud. Sinopec est prêt à unir les mains de tous ses partenaires pour contribuer à des efforts plus importants en vue de construire une communauté sino-arabe encore plus proche avec un avenir commun.

L'événement de deux jours coorganisé par Xinhua et la Ligue des États arabes a réuni environ 250 représentants d'environ 110 médias, groupes de réflexion, institutions gouvernementales et entreprises de Chine et de pays arabes, ainsi que d'organisations internationales et régionales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981323/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

[email protected]