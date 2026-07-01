Sinopec a reçu le prix des meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale lors de la 3e Conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises

MAINZ, Allemagne, le 1er juill. 2026 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a reçu le prix des meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale (« Social Responsibility Best Practice ») lors de la troisième conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises, qui s'est tenue le 26 juin à Mayence, en Allemagne, pour sa contribution intitulée « Développement vert axé sur l'innovation, responsabilité partagée pour un avenir durable », qui a été saluée pour ses pratiques globales de gestion du carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Huang Yiyang, consul général de la République populaire de Chine à Francfort (à gauche), a remis le prix au représentant de Sinopec. (PRNewsfoto/SINOPEC)

En plaçant la gestion de l'empreinte carbone de ses produits au cœur de ses activités, Sinopec a mis en place un système complet de gestion des émissions carbone couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits et conforme aux normes chinoises et européennes. L'entreprise est également devenue la première à obtenir une reconnaissance mutuelle avec BASF en matière de calcul de l'empreinte carbone, créant ainsi un modèle reproductible de collaboration écologique transfrontalière.

Les efforts déployés par Sinopec en matière d'approvisionnement en énergie verte, de recherche et développement dans le domaine des technologies à faibles émissions de carbone et d'évaluation de l'empreinte carbone de sa chaîne d'approvisionnement témoignent de l'engagement du groupe à faire progresser les objectifs chinois en matière de « Dual Carbon » et constituent une référence concrète pour la mise en œuvre des critères ESG dans le secteur mondial de l'énergie et de la chimie.

Lors de la conférence, un représentant de Sinopec a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Cleaner Energy, Better Life: Deepening China-Europe Green Cooperation for a Low-Carbon Energy Future » (Une énergie plus propre, une vie meilleure : renforcer la coopération entre la Chine et l'Europe en matière d'écologie pour un avenir énergétique à faibles émissions de carbone). La formule Une énergie plus propre, une vie meilleure incarne le principe directeur de Sinopec en matière de développement écologique et bas carbone, ainsi que son engagement solennel envers le monde. Dans son discours, il a mis en avant que le développement vert et bas carbone constitue un objectif commun à l'ensemble de l'humanité et que la Chine et l'Europe disposent d'un vaste potentiel de coopération dans ce domaine.

En tant que plateforme d'échange ouverte et professionnelle, cette conférence a pour rôle d'encourager les entreprises chinoises et européennes à collaborer pour faire progresser le développement durable et tracer ensemble la voie vers un avenir plus vert.

Conformément à ses objectifs « Dual Carbon », Sinopec a fait de la gestion de l'empreinte carbone de ses produits un pilier stratégique de son programme ESG, favorisant ainsi l'alignement sur les normes internationales et renforçant sa compétitivité mondiale. L'entreprise a mis en place un cadre complet de gestion des émissions de carbone, qui repose sur une gouvernance solide au plus haut niveau, une prise en compte de l'ensemble du cycle de vie et une harmonisation intégrée avec les systèmes nationaux et internationaux de gestion des émissions de carbone.

Engagée dans un esprit de collaboration ouverte, Sinopec a contribué activement à la reconnaissance mutuelle des méthodologies de calcul de l'empreinte carbone avec ses homologues européens, parvenant à un alignement des normes comptables avec BASF afin de soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone de l'industrie chimique mondiale.

En parallèle, Sinopec a intégré des exigences en matière de réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de ses processus d'approvisionnement, étendant ainsi la gestion de l'empreinte carbone de ses activités internes à l'ensemble de la chaîne industrielle, et favorisant en permanence la transition écologique sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

Pour plus d'informations sur Sinopec, veuillez consulter le site http://www.sinopec.com/listco/en/.

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SOURCE SINOPEC

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