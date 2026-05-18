URUMQI, Chine, 18 mai 2026 /CNW/ - 152 véhicules et près de 300 concurrents composant 74 équipes venues du monde entier vont prendre le départ officiel d'un périple extrême de 7 500 kilomètres dans le cadre du China Taklimakan Rally 2026, avec le parrainage exclusif de la marque de carburant de course Aipao de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») le 16 mai à Urumqi, capitale de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine.

Parrainé exclusivement par Aipao Racing Fuel de Sinopec, le China Taklimakan Rally 2026 s'élance d'Urumqi, en Cine. (PRNewsfoto/SINOPEC)

D'une durée de 17 jours, le rallye de cette année établit un nouveau record de distance en traversant le nord et le sud du Xinjiang. L'itinéraire commence à Urumqi, passe par Turpan, la Préfecture autonome mongole de Bayingolin, Hotan et Kashi, et se termine à Aksu. Les concurrents traverseront des endroits particulièrement difficiles, notamment le vaste désert de Taklimakan et les canyons escarpés des monts Tianshan.

Aipao 103, le premier carburant de course développé en Chine par Sinopec, est le carburant officiel du China Taklimakan Rally. Avec un IOR supérieur à 103, le carburant offre quatre principaux avantages : performance anti-détonantes, respect de l'environnement, rendement de combustion élevé et sécurité. Conçu pour des conditions de course extrêmes, il comble une lacune de longue date sur le marché chinois du carburant de course haute performance et marque une étape importante pour Sinopec et l'industrie chinoise du raffinage vers des normes de niveau mondial.

Chen Yanbin, directeur et vice-président principal de Sinopec, a souligné le rôle stratégique du Xinjiang en tant que zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie et le statut du rallye en tant que course tout terrain de niveau mondial.

« Mu par un engagement en faveur de l'énergie propre et d'une vie meilleure, Sinopec continue de parrainer le rallye avec la marque Aipao, fournissant une assurance carburant complète pour le sport automobile chinois », a déclaré M. Chen. « À l'avenir, nous approfondirons l'intégration de l'énergie, du sport et du tourisme pour stimuler une croissance de grande qualité au Xinjiang et contribuer à l'Initiative de la ceinture et de la route. »

Pour assurer la fluidité des opérations, Sinopec a procédé à la mise à niveau complète de son système de soutien à la gestion de l'énergie, déployant plus de 40 points de ravitaillement mobiles le long du parcours. Une double stratégie innovante « fixe + mobile » garantit un approvisionnement précis, rapide et sûr en carburant, même dans les régions désertiques les plus reculées.

Depuis son lancement en 2015, Aipao a gagné la confiance de plus de 10 millions d'utilisateurs grâce à sa propreté et à sa performance de niveau mondial. La marque, évaluée à plus de 18 milliards de yuans (environ 2,64 milliards de dollars), continue de marquer de son empreinte le marché chinois du carburant.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur http://www.sinopec.com/listco/en/.

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SOURCE SINOPEC

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