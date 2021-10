L'installation de stockage de gaz offre une capacité de 10,03 milliards de mètres cubes. Elle deviendra ainsi une solide garantie de ressources pour le stockage de gaz et l'écrêtement des pointes de l'hiver au printemps dans le nord de la Chine et le bassin du fleuve Jaune, tout en assurant un approvisionnement stable en gaz.

Le groupe d'installations de stockage de gaz de Zhongyuan de Sinopec située dans la région compte maintenant trois blocs : Wen 23, Wen 96 et Wei 11. L'installation de stockage de gaz Wei 11, qui est maintenant opérationnelle, est un élément clé de l'établissement du groupe d'installations de stockage de gaz naturel, qui atteint 10 milliards de mètres cubes. Le bloc, qui est situé à la jonction des provinces de Henan et de Shandong, offre une capacité nominale de 1,009 milliard de mètres cubes. L'installation de stockage de gaz Wei 11 a une capacité quotidienne d'écrêtement des pointes de 5 millions de mètres cubes, ce qui permet de répondre à la demande de gaz de 10 millions de ménages chaque jour.

De plus, les installations de stockage de gaz Wen 13 West et Bai 9 dans la région pétrolifère de Zhongyuan seront opérationnelles d'ici la fin de l'année, une fois terminés les travaux de construction et d'injection du gaz. La capacité de stockage de gaz ajoutée est estimée à 1,116 milliard de mètres cubes, ce qui améliore encore la capacité de stockage de gaz de l'entreprise et la capacité d'écrêtement des pointes.

Le stockage du gaz est une « réserve de gaz naturel » souterraine, une infrastructure énergétique qui intègre l'écrêtement des pointes saisonnières, l'approvisionnement en gaz en cas d'accident d'urgence et les réserves énergétiques stratégiques nationales. À mesure que la proportion de gaz naturel continue de croître dans la structure de consommation d'énergie de la Chine, les pics et les creux de l'offre de gaz naturel ainsi que les différences saisonnières prennent de plus en plus d'importance. Il est possible de « déposer » le surplus de gaz naturel sur le marché et de le « retirer » en période de pénurie d'approvisionnement pendant la saison de chauffage d'hiver, afin d'écrêter les pointes de la demande en gaz naturel.

Sinopec continue d'accélérer la construction d'installations de stockage de gaz et d'améliorer les capacités de stockage de gaz et d'écrêtement des pointes en Chine. La Société prend des mesures pour mener à bien des projets clés, y compris le groupe d'installations de stockage de gaz de Zhongyuan et l'installation de stockage de gaz de Huangchang dans la province de Hubei, et plus encore, après avoir terminé des installations de stockage de gaz comme Yong 21 dans la province de Shandong, Wei 11 dans la région pétrolière de Zhongyuan, Guxi dans la province de Jilin et Qingxi dans la province du Sichuan. Elle augmente de façon constante l'échelle de stockage du gaz naturel et améliore efficacement la capacité de stockage de même que la capacité d'écrêtement des pointes de la demande pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel.

