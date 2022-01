BEIJING, le 31 janv. 2022 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a achevé le 29 janvier la construction du premier projet chinois de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), le CCUS du champ pétrolifère Qilu-Shengli (le « projet »), ce qui permettra de réduire les émissions de carbone d'un million de tonnes par an, ce qui équivaut à planter près de 9 millions d'arbres et à retirer 600 000 voitures économiques de la circulation.

Le projet, une référence sectorielle et la plus grande base de démonstration de la chaîne industrielle chinoise pour la promotion du CCUS, devrait accroître la production de pétrole de 2,965 millions de tonnes au cours des 15 prochaines années. Il est d'une grande importance pour le développement à l'échelle de la Chine de solutions de CCUS et l'élaboration d'un modèle de « cycle artificiel du carbone » d'accroître les capacités de réduction des émissions de carbone de la Chine à mesure que le pays progresse vers son « double objectif en matière d'émissions de carbone » : atteindre un plafonnement des émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060.

La construction du projet a débuté en juillet 2021 et comprend deux volets : le captage du dioxyde de carbone de Sinopec Qilu et le déplacement et le stockage du dioxyde de carbone au champ pétrolifère de Shengli. Le dioxyde de carbone capté par Sinopec Qilu sera transporté vers le champ pétrolifère de Shengli en vue d'un déplacement et d'un stockage ultérieurs par un mode de transport écologique. Cela permet une application intégrée du captage, du déplacement et du stockage du carbone visant à sceller le dioxyde de carbone sous terre et extraire le pétrole, transformant ainsi les déchets en trésors.

Sinopec Qilu a récemment construit une unité de récupération et d'utilisation du dioxyde de carbone sous forme liquide d'une capacité d'un million de tonnes par an, qui comprend une unité de compression, une unité de réfrigération, une unité de raffinage et de liquéfaction et des installations de soutien qui récupèrent le dioxyde de carbone résiduaire issu des usines de transformation du charbon en hydrogène, et ce, avec un taux de purification supérieur à 99 %.

Par ailleurs, le champ pétrolifère de Shengli applique le principe crucial de la grande miscibilité du dioxyde de carbone avec le pétrole brut pour construire 10 stations d'injection de gaz sans assistance au champ pétrolifère de Zhenglizhuang. L'objectif était d'injecter du dioxyde de carbone dans les 73 puits situés à proximité afin d'accroître la fluidité du pétrole brut et améliorer la récupération du pétrole, tout en utilisant un pipeline fermé pour le transport du pétrole et du gaz, ce qui améliore davantage le taux de séquestration du dioxyde de carbone.

En amorçant tôt ses activités de recherche et développement et de construction, Sinopec a mis au point son propre système technologique de CCUS qui a permis d'améliorer la récupération du pétrole brut et de réduire les émissions de carbone. Certaines des technologies de captage se positionnent en chef de file à l'échelle nationale et à un niveau avancé dans le monde.

La technologie de captage du dioxyde de carbone à faible pression a été appliquée avec succès dans plus de 50 unités réparties dans 16 provinces et villes de Chine, captant plus de 200 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. L'entreprise s'est attaquée à de nombreux problèmes technologiques clés. En menant activement des essais dans les bassins miniers de l'est de la Chine dans les champs pétrolifères de Shengli et en explorant le mode de développement de l'injection miscible de dioxyde de carbone à haute pression, Sinopec a efficacement résolu le problème de l'injection d'eau et de la production de puits de pétrole dans des réservoirs de très faible perméabilité, a proposé le mode innovant de développement de l'injection de dioxyde de carbone en « coordination du déplacement du débit » afin de réaliser un développement efficace des petits réservoirs scellés. Sinopec a également construit le premier réservoir de raffinerie à haute teneur en eau pour le déplacement, l'utilisation cyclique et le stockage de gaz d'échappement de Chine dans le gisement pétrolier de Sinopec à Zhongyuan.

Sinopec a rédigé la méthode d'évaluation du potentiel des solutions de CCUS et a créé la base de données de Sinopec sur les sources et les puits en s'appuyant sur une étude systématique des sources d'émissions de dioxyde de carbone à grande échelle en Chine et sur ses recherches. À ce jour, Sinopec a mis en œuvre 36 projets d'injection de dioxyde de carbone.

Sinopec cherche à faire progresser les travaux de construction et à réaliser le développement industriel des solutions de CCUS. Sinopec construira un centre de recherche et développement sur les solutions de CCUS pour se concentrer sur les percées technologiques de pointe, y compris l'intégration des solutions de CCUS aux nouvelles sources d'énergie, à l'hydrogène et à l'énergie de la biomasse. L'entreprise fera progresser les applications technologiques telles que la production de dioxyde de carbone de produits chimiques de grande valeur et la minéralisation et l'utilisation du dioxyde de carbone afin de faire des percées dans les technologies de base et de résoudre les goulots d'étranglement en matière d'équipement pour le captage, le transport, l'utilisation et le stockage du carbone.

Dans le but de construire un système d'innovation technologique en matière d'utilisation du dioxyde de carbone favorisant « les progrès technologiques, la démonstration de projets et l'industrialisation », Sinopec prolongera la chaîne industrielle de séquestration de carbone propre et jettera les bases de l'innovation technologique en matière de réduction des émissions de carbone.

Entre 2021 et 2025, en vue de réaliser le développement industriel des solutions de CCUS, Sinopec construira un autre projet de démonstration de captage, d'utilisation et de stockage de mégatonnes de carbone en partenariat avec Sinopec Nanjing Chemical Industries Co., Ltd. dans ses champs de pétrolifères et gaziers de Sinopec East China et au champ pétrolifère Sinopec Jiangsu. L'entreprise élargira ainsi ses perspectives à mesure que la Chine progresse vers l'atteinte du pic de carbone et la carboneutralité.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Sinopec .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1736539/Sinopec_Completes_China_s_First_Megaton_Scale_Carbon_Capture_Project.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yang Ziya, [email protected], +86 10 5960-8600