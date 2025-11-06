Une collaboration visant à accélérer la commercialisation des technologies de batteries de nouvelle génération et à renforcer la compétitivité mondiale

SÉOUL, Corée du Sud, 6 novembre 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») et LG Chem ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de développement conjoint portant sur des matériaux clés pour les batteries au sodium-ion. Dans le cadre de cette entente, les deux sociétés collaboreront au développement de matériaux cathodiques et anodiques pour les batteries au sodium-ion, en ciblant des applications dans les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques à basse vitesse sur les marchés chinois et mondiaux. Ce partenariat vise à accélérer la commercialisation des technologies de batteries au sodium-ion, à établir de nouveaux modèles commerciaux et à étendre la coopération à des secteurs plus larges liés aux nouvelles énergies et aux matériaux à haute valeur ajoutée à l'avenir.

Sinopec et LG Chem signent une entente pour développer conjointement des matériaux pour batteries au sodium-ion. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Les batteries sodium-ion représentent un avantage majeur par rapport aux batteries lithium-ion quant à l'accessibilité des ressources et la rentabilité, tout en assurant une sécurité accrue et une recharge plus rapide. Elles conservent également une meilleure capacité de rétention à basse température, supérieures aux batteries lithium fer phosphate, et présentent un fort potentiel commercial. Selon une étude sectorielle, le marché chinois des batteries sodium-ion devrait passer de 10 GWh en 2025 à 292 GWh d'ici 2034, soit un taux de croissance annuel moyen d'environ 45 %. D'ici 2030, la Chine devrait représenter plus de 90 % de la production mondiale de batteries sodium-ion.

La cérémonie de signature a réuni M. Hou Qijun, président de Sinopec, M. Wan Tao, vice-président de Sinopec, et M. Shin Hak-Cheol, chef de la direction de LG Chem. L'entente a été signée par M. Bian Fengming, directeur général du département Science et Technologie de Sinopec, et M. Lee Jong-Kyu, directeur technique de LG Chem, au nom des deux parties.

« Sinopec s'engage à devenir une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l'énergie propre et des produits chimiques, ainsi qu'un fournisseur majeur d'énergie propre et de matériaux chimiques avancés, a déclaré Hou Qijun, président de Sinopec. Cette coopération stratégique avec LG Chem dans le domaine des matériaux pour batteries sodium-ion renforcera encore les capacités technologiques et la compétitivité commerciale des deux parties, tout en contribuant à la transition énergétique mondiale et au développement durable. »

« En tant que chef de file mondial dans le domaine des matériaux pour batteries, LG Chem a toujours fourni des solutions différenciées à ses clients sur le marché de la mobilité électrique, a commenté Shin Hak-Cheol, chef de la direction de LG Chem. Grâce à ce partenariat avec Sinopec, nous ferons progresser conjointement le développement de matériaux pour batteries de nouvelle génération et continuerons à renforcer notre portefeuille d'activités en accord avec les stratégies futures de nos clients. »

