PÉKIN, 8 avril 2025 /CNW/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386), l'une des plus grandes entreprises intégrées de l'énergie et de la chimie en Chine, et CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited), leader mondial des technologies innovantes dans le domaine des nouvelles énergies, ont signé un accord-cadre de coopération industrielle et capitalistique à Pékin. Ce partenariat vise à mettre en place un réseau national d'échange de batteries, qui constituera une nouvelle référence en matière d'infrastructures vertes en Chine.

Sinopec et CATL unissent leurs forces pour construire 10 000 stations d’échange de batteries, et ouvrir la voie à une nouvelle ère de mobilité verte (PRNewsfoto/SINOPEC)

Dans le cadre de cet accord, les deux géants de l'industrie tireront parti de leurs forces respectives pour accélérer le développement des écosystèmes d'échange de batteries et normaliser les opérations. Cette année, la collaboration vise à construire pas moins de 500 stations d'échange de batteries, pour un objectif à long terme de 10 000 stations, créant ainsi une expérience transparente d'échange aussi rapide que le ravitaillement en carburant pour les propriétaires de véhicules électriques (VE) en Chine. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale chinoise visant à promouvoir les nouvelles infrastructures et les transports à faible émission de carbone.

Ma Yongsheng, président de Sinopec, a souligné l'importance stratégique de ce partenariat : « Cette collaboration marque une nouvelle étape dans l'engagement de Sinopec en faveur de la révolution énergétique et du développement vert. En combinant nos capacités de fourniture d'énergie, notre réseau national et notre expertise en matière de service à la clientèle avec la technologie de pointe de CATL, nous visons à construire une infrastructure énergétique complète qui permettra d'améliorer la qualité de vie. »

Robin Zeng, chef de la direction de CATL, a souligné le potentiel de transformation de cette initiative : « Un solide réseau de réapprovisionnement en énergie est essentiel à l'adoption généralisée des VE. Grâce à ce partenariat, nous porterons le modèle d'échange de batteries à de nouveaux sommets, ce qui donnera un nouvel élan au développement durable. »

Sinopec met à disposition son vaste réseau de 30 000 stations d'énergie intégrées dans le pays, 28 000 magasins de proximité Easy Joy et plus de 10 000 stations de recharge ultra-rapide, au service de 200 millions de clients par jour. CATL, premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, s'est associé à des constructeurs automobiles de premier plan, dont Changan, GAC Aion, BAIC, SAIC, Hongqi et NIO, ainsi qu'à de grands fabricants de camions comme Sinotruk et Foton, pour lancer une gamme variée de véhicules particuliers et commerciaux à batterie interchangeable.

Ce partenariat renforce les travaux en cours de Sinopec et CATL dans le domaine des stations d'énergie, du stockage et des matériaux avancés. Cette collaboration permettra de construire des micro-réseaux énergétiques intelligents, dotés d'énergie solaire, de stockage d'énergie, de chargement, d'échange et d'inspection des batteries. À l'avenir, les deux entreprises étudieront des stratégies plus larges dans le domaine des solutions zéro carbone, des écosystèmes de véhicules et des matériaux pour batteries. Des partenariats en capital et en actions seront également mis en place pour favoriser l'innovation et accélérer le développement de nouvelles forces productives.

