NINGBO, Chine, le 3 nov. 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») et BASF ont conjointement déclaré l'harmonisation des exigences de base des méthodes de comptabilisation de l'empreinte carbone et ont atteint une reconnaissance mutuelle des méthodologies fondée sur un cadre lors de la Conférence internationale sur le pétrole et les produits chimiques 2025 de la Chine (CPCIC 2025) organisé du 22 au 24 octobre à Ningbo.

Sinopec et BASF reconnaissent mutuellement les méthodes de comptabilisation de l’empreinte carbone des produits, établissant une nouvelle référence pour la normalisation de l’industrie. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Le consensus, véritable exemple d'entreprises illustrant les efforts de la Chine pour atteindre la convergence internationale et la reconnaissance mutuelle de l'empreinte carbone des produits, marque une étape clé dans la coopération entre les entreprises chimiques chinoises et allemandes en matière de transformation à faibles émissions de carbone, avec une prise d'initiative en vue d'établir une confiance mutuelle dans les données sur l'empreinte carbone des produits entre les entreprises chinoises et étrangères.

Sinopec et BASF ont commandé conjointement à TÜV Rheinland, un organisme de certification tiers de premier plan à l'échelle mondiale, un examen de l'uniformité des méthodologies des deux parties. Après de multiples cycles d'évaluations, TÜV Rheinland a confirmé que les deux méthodologies sont conformes à la norme internationale ISO14067:2018 et à la norme nationale chinoise GB/T 24067-2024, et qu'elles demeurent cohérentes dans les éléments de base. Un énoncé d'uniformité officiel a été publié, ce qui a mené les deux parties à un consensus de reconnaissance mutuelle pour leurs méthodes de comptabilisation de l'empreinte carbone de leurs produits.

Cette mesure améliorera considérablement la comparabilité et la transparence des données sur l'empreinte carbone dans l'ensemble des régions et des chaînes de valeur, améliorera l'efficacité de l'utilisation des données, favorisera une réduction coordonnée des émissions de carbone dans la chaîne industrielle et contribuera au développement vert de haute qualité des entreprises et de l'industrie en général.

Sinopec a été à l'avant-garde de la gestion de l'empreinte carbone des produits. En 2015, la Chine a été la première à lancer une recherche sur la comptabilisation de l'empreinte carbone des produits, en développant initialement un cadre méthodologique pour les produits pétrochimiques. En 2023, Sinopec a réussi à comptabiliser la première empreinte carbone automatisée de la Chine pour les produits pétroliers et chimiques.

En 2024, en collaboration avec la CNPC, la CNOOC, PipeChina et quatre autres entreprises, l'entreprise a lancé et formé la première Carbon Footprint Alliance de la Chine pour la chaîne de l'industrie de l'énergie et des produits chimiques, travaillant en collaboration pour réduire les émissions dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis 2021, la Chine construit progressivement un système de gestion de l'empreinte carbone et explore l'établissement de normes pour l'empreinte carbone du cycle de vie complet des produits dans le but d'établir préalablement un tel système d'ici 2027 et de publier des normes générales nationales de comptabilisation de l'empreinte carbone des produits conformément à la pratique internationale.

