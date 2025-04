L'équipe du champ pétrolifère de Shengli mène les percées en matière d'exploration grâce à l'innovation théorique, stimule la réduction des coûts et les améliorations de l'efficacité grâce aux progrès technologiques et favorise les améliorations sur le plan de la quantité et de la qualité grâce à la mise à niveau de l'équipement, propulsant l'exploration et l'exploitation du pétrole de schiste en Chine vers de nouveaux sommets.

ZIBO, Chine, 1er avril 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation's (HKG: 0386, « Sinopec » ou « la Société ») a annoncé le 24 mars 2025 la découverte de plus de 140 millions de tonnes de réserves géologiques avérées de pétrole de schiste avec des réserves techniquement récupérables de 11,3599 millions de tonnes dans sa zone nationale de démonstration du pétrole de schiste de Jiyang, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Il s'agit du premier champ de pétrole de schiste doté de réserves géologiques avérées de plus de 100 millions de tonnes qui est certifié par le ministère des Ressources naturelles de la Chine.

L'équipe du champ pétrolifère de Shengli a mis au point de l'équipement de forage automatisé de pointe qui extrait efficacement, et a exploré l'optimisation du puits horizontal et la technologie de forage rapide, ainsi que la technologie de fracturation en volume du réseau de filons combinée à une coupe dense. La durée du cycle de forage moyen est passé de 133 jours à 29,5 jours, et le cycle de forage de 6 000 m a atteint 17,7 jours, et la capacité de production à partir d'un seul puits a continué d'établir de nouveaux records.

« Grâce à 150 000 expériences en intérieur, nous avons développé la théorie de l'enrichissement du pétrole de schiste dans les bassins lacustres des failles continentales, remodelant l'idée traditionnelle selon laquelle le pétrole de schiste ne peut être enrichi et mobilisé que lorsque sa maturité est supérieure à 0,9 % », a expliqué Liu Huimin, vice-président et géologue en chef de la Sinopec Shengli Oilfield Branch. « Grâce à cette théorie, la quantité de pétrole de schiste à Jiyang a triplé après la nouvelle évaluation. »

L'équipe du champ pétrolifère de Shengli s'est attaquée aux défis liés aux températures élevées, à la pression et aux fuites dans le développement du pétrole de schiste. En faisant progresser les théories sur les réserves, les fractures et la pression, en développant des technologies 3D à cycle complet et en construisant une plateforme intégrée de génie géologique, elle a fait passer l'exploitation du pétrole de schiste de trois à sept couches, ce qui améliore l'efficacité de l'extraction et optimise la récupération des ressources.

Sun Yongzhuang, adjoint au président de Sinopec Group et directeur général de Shengli Petroleum Administration Bureau Co., a déclaré que les ressources en pétrole de schiste du champ pétrolifère de Shengli ont atteint 10,5 milliards de tonnes, l'équivalent des ressources pétrolières et gazières conventionnelles récupérées au cours des 60 dernières années en Chine. « Après plus de 10 ans de recherche continue et de percées novatrices, le champ pétrolifère devrait ajouter 80 millions de tonnes de réserves avérées cette année grâce à la promotion intégrée de l'exploration et du développement », a déclaré Sun Yongzhuangn.

Sinopec intensifie ses efforts d'exploration et de développement du pétrole de schiste, réalisant des percées clés dans plusieurs domaines. En janvier 2021, la Société a testé un puits de pétrole et de gaz de schiste à haut rendement dans le champ de gaz de schiste de Fuling à Chongqing, où la production de pétrole de schiste a dépassé 30 000 tonnes pour la première fois en 2024. En décembre 2021, Sinopec a identifié une superficie favorable de 420 km2 dans la dépression de Qintong du bassin du Jiangsu nord, avec des ressources en pétrole de schiste totalisant 350 millions de tonnes. En juillet 2022, un puits du nord du Jiangsu a produit plus de 30 tonnes de pétrole et 1 500 m3 de gaz naturel par jour, ce qui a généré 1,1 milliard de tonnes de ressources en pétrole de schiste. En 2024, la production de pétrole de schiste de Sinopec a atteint 705 000 tonnes, soit une augmentation de 308 000 tonnes par rapport à l'année précédente.

Jia Chengzao, académicienne de l'Académie chinoise des sciences et experte en géologie pétrolière et structurelle, a déclaré que le pétrole de schiste est une ressource clé pour stimuler et stabiliser la production nationale de pétrole brut, précisant que « les réserves avérées sont l'indicateur principal qui soutient la production actuelle. En janvier, le ministère des Ressources naturelles a publié les spécifications pour l'estimation des réserves de pétrole dans les formations de schiste, marquant une nouvelle étape de normalisation de la gestion des ressources en pétrole de schiste en Chine. »

