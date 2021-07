Les produits désinfectants de la Société sont maintenant exportés dans plus de 80 pays et territoires. La construction de la nouvelle usine de production de désinfectants d'une capacité de production de 12 000 tonnes par an a commencé en juin 2020, et celle-ci devrait être mise en service sous peu malgré de nombreux défis, y compris la pandémie de COVID-19 et de récentes inondations. La nouvelle usine augmentera considérablement l'efficacité opérationnelle de la Société tout en réduisant sa consommation d'énergie et ses émissions de carbone.

La poudre de blanchiment concentrée produite par la Société est reconnue pour les éléments suivants :

Teneur élevée en hypochlorite de calcium : moins de 30 grammes de poudre de blanchiment équivalent à une bouteille de 500 ml de 84 désinfectants liquides .

: . Les désinfectants germicides inorganiques à haut rendement peuvent tuer les bactéries intestinales pathogènes, les coccus pyogènes, les levures et les spores pathogènes.

Elle peut inactiver le poliovirus et présente une efficacité antibactérienne de 99,99 % contre le Staphylococcus aureus (S. aureus) et l'Escherichia coli (E. coli).

Le désinfectant ne laisse aucun résidu après utilisation et peut être largement utilisé pour la désinfection des aliments et de l'eau potable, la purification de l'eau, la désinfection de l'environnement, l'élevage, l'aquaculture, etc.

Le produit est reconnu comme un nouveau produit essentiel à l'échelle nationale par cinq ministères et commissions, dont le Ministère de la Science et de la Technologie de la République populaire de Chine.

En 2020, lorsque la ville de Wuhan a manqué de désinfectants pour prévenir et contrôler le nouveau coronavirus, Sinopec a immédiatement demandé à la Société d'accroître la production et d'assurer un approvisionnement suffisant.

Le 24 janvier 2020, la veille du jour de l'An chinois, la Sinopec-SK Wuhan Petrochemical Company a fait don de 200 tonnes de produits désinfectants qui ont été expédiées au moyen de huit camions-plateformes de 30 tonnes effectuant des allers-retours de 500 kilomètres du champ pétrolier de Qianjiang à Wuhan.

Donnant suite à la requête de la Fédération nationale des syndicats de Chine et d'autres départements, la Société a fait don de 951 tonnes supplémentaires de désinfectant à base de poudre de blanchiment à travers le pays et a été incluse dans la liste des fabricants de produits désinfectants pour la prévention des épidémies par la province du Hubei.

La Société a également exporté plus de 10 000 tonnes de désinfectants en mars 2020 dans plus de dix pays, dont l'Italie et la France, soutenant ainsi la lutte contre la pandémie.

