BEIJING, 5 mai 2023 /CNW/ - Le 1er mai, China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") a commencé les travaux de forage dans le cadre du projet du puits Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC (« le puits ») dans le bassin du Tarim, au sein de la région autonome ouïghoure du Xinjiang. D'une profondeur de conception de 9 472 mètres, il s'agira du puits de pétrole et de gaz le plus profond d'Asie et d'une percée importante dans l'exploration pétrolière et gazière ultra-profonde de la Chine, qui possède maintenant des capacités de calibre mondial sur le plan des technologies et de l'équipement.

Sinopec commence les travaux de forage du plus profond puits de pétrole et de gaz en Asie, le projet du puits Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC dans le bassin du Tarim. (PRNewsfoto/SINOPEC)

L'équipe du projet du puits, qui est situé dans le comté de Shaya, dans la préfecture d'Aksu, à la limite du désert de Taklamakan, a achevé l'étanchéisation stratigraphique des 1 500 mètres de la partie supérieure en seulement quatre à cinq jours. Les activités de forage, menées par Sinopec Oilfield Service Corporation, devraient atteindre les strates carbonifères en 21 jours, ce qui représenterait un nouveau record dans la région.

L'opération extrêmement difficile et complexe établit également un nouveau record en Asie sur le plan du déplacement horizontal lors de forages à très grande profondeur. Les puits d'une profondeur de plus de 9 000 mètres sont définis comme des puits à très grande profondeur. Il s'agit du domaine représentant le plus grand défi dans la mise au point de technologies d'ingénierie pétrolière et gazière. La profondeur du puits est supérieure de 624 mètres à la hauteur de l'Everest. En plus des goulots d'étranglement communs comme les structures géologiques complexes et les températures élevées, la pression et la teneur en sulfure d'hydrogène, le puits a également été conçu pour une distance de forage horizontal de 3 400 mètres. ce qui soulève de nouveaux enjeux, comme les opérations de tubage complexes et la formation de couches de sédiments en profondeur horizontale.

Le Sinopec Northwest China Petroleum Bureau a adopté de façon novatrice une technologie de déplacement à très grande profondeur et de grande envergure qui permet d'accéder aux riches ressources pétrolières et gazières sans endommager les réserves naturelles des terres humides. Dotée d'une « paire d'yeux », la technologie directionnelle à haute température et à haut rendement transmet des signaux à partir de la profondeur verticale de 7 200 mètres grâce à un système de mesure et de contrôle de forage de haute précision.

Sinopec souhaite lancer des projets pilotes d'exploration à très grande profondeur et à repousser les limites de la profondeur grâce au développement axé sur l'innovation de la théorie géologique des faciès du domaine marin profond et des technologies d'exploration. Grâce à son système exclusif de forage rotatif directionnel et à son équipement de diagraphie pouvant être soumis à des températures et à une pression élevées, Sinopec a fait un pas de géant dans le domaine du forage de haute précision. À ce jour, le champ pétrolifère et gazier de Shunbei du projet Shendi-1 compte 49 puits de pétrole et de gaz de plus de 8 000 mètres de profondeur, dont plusieurs ont établi de nouveaux records en Asie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069722/Sinopec_oil_gas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4019833/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Équipe des relations publiques, [email protected]