URUMQI, Chine, 18 octobre 2024 /CNW/ - Le 6e Sommet mondial des médias, sur le thème de l'intelligence artificielle et de la transformation des médias, a commencé ses séances à Urumqi le 14 octobre. Le sommet est organisé par l'agence de presse Xinhua et le gouvernement populaire de la région autonome ouïgoure du Xinjiang. Le directeur de Sinopec Corp., Zhong Ren, a prononcé le discours d'ouverture, en mettant l'accent sur le potentiel transformateur des médias pour combler les fossés mondiaux.

Le 14 octobre, le directeur de Sinopec, Zhong Ren, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du 6e Sommet mondial des médias.

Lors du Sommet mondial des médias, Zhong Ren a souligné le rôle crucial de la coopération médiatique dans la promotion de la compréhension mondiale et des liens entre les peuples. Il a souligné que le sommet surmonte les obstacles géographiques, culturels et idéologiques, offrant aux organisations médiatiques du monde entier un lieu important pour établir des liens. L'événement est conçu pour tirer parti de l'influence des médias pour améliorer l'avenir de l'humanité. Zhong Ren a affirmé le dévouement de SINOPEC à cette cause, se réjouissant à l'idée d'améliorer la collaboration avec les organisations médiatiques et d'autres secteurs de la société pour faire progresser le progrès humain à l'échelle mondiale.

Zhong Ren a décrit le dévouement de SINOPEC envers les principes de l'énergie propre et de la beauté de la vie comme faisant partie de sa stratégie en tant que société mondiale responsable. Il a insisté sur les efforts de l'entreprise pour contribuer à un avenir marqué par la paix, la prospérité, l'ouverture et l'innovation. Dans le cadre de développements récents, SINOPEC a établi 16 raffineries et usines pétrochimiques intelligentes, axées sur la fabrication intelligente pour stimuler la transformation. De plus, l'entreprise a été reconnue par six de ses unités commerciales citées par le gouvernement chinois comme des installations de production qui ont mis en œuvre avec succès les technologies 5G dans l'ensemble de leurs opérations (une usine nationale 5G) et dix comme usines nationales de démonstration de fabrication intelligente.

SINOPEC est profondément engagée dans des initiatives de développement vert et à faibles émissions de carbone. Le projet Tahe Refining and Chemical Cotton Field Agricultural Film Recovery and Recycling de l'entreprise au Xinjiang est reconnu comme le premier projet de démonstration à grande échelle de pyrolyse plastique à déchets continus en Chine. L'installation révolutionnaire de 10 000 tonnes devrait être achevée d'ici la fin de l'année, ce qui marque un progrès important dans les techniques de recyclage industriel. De plus, SINOPEC a établi la première installation de production d'hydrogène vert de 10 000 tonnes alimentée à l'électricité renouvelable à Kuqa. L'installation est déjà opérationnelle et peut réduire les émissions annuelles de carbone de 485 000 tonnes, ce qui est comparable à l'impact environnemental de la plantation de 300 000 arbres. Zhong Ren a invité les journalistes à visiter les installations et à constater par eux-mêmes l'engagement de SINOPEC envers la durabilité environnementale.

Dans son discours, Zhong Ren a souligné l'influence profonde des révolutions technologiques sur le progrès économique et sociétal, en accordant une attention particulière au rôle des technologies émergentes comme l'IA. Il a plaidé en faveur de l'innovation dans les secteurs des médias et de l'industrie pour une efficacité accrue. SINOPEC se fait le champion de l'adoption de technologies d'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la géothermie et l'hydrogène pour stimuler l'innovation industrielle et améliorer la productivité. L'entreprise améliore également son intégration à l'économie mondiale grâce à des collaborations approfondies avec les médias internationaux et des groupes de réflexion de premier plan, en s'efforçant de bâtir un solide réseau de communication international qui soutient les échanges culturels mondiaux.

Le Sommet mondial des médias de cette année a eu lieu à Beijing et au Xinjiang du 12 au 17 octobre. Le sommet a réuni plus de 500 représentants de 208 organisations médiatiques, organismes gouvernementaux et entités internationales de 106 pays et régions. Les participants ont participé à des discussions approfondies sur des sujets d'intérêt commun, y compris l'application de l'IA dans les médias, la mission commune des organisations de médias d'information à l'ère numérique et le développement de haut niveau axé sur l'ouverture et la qualité au Xinjiang, en Chine.

