ZIYANG, Chine, 14 mai 2026 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG : 0386) a annoncé une avancée majeure dans l'exploration du gaz de schiste de son initiative « Project Deep Earth - Sichuan and Chongqing Natural Gas Base ». Exploité par Sinopec, le gisement de gaz de schiste de Ziyang Dongfeng a obtenu l'approbation officielle du ministère chinois des Ressources naturelles pour des réserves géologiques prouvées de 235,687 milliards de mètres cubes. Cela marque la naissance du premier gisement chinois de gaz de schiste ultra-profond de plus de 100 milliards de mètres cubes, faisant progresser l'exploration et le développement au-delà de 4 500 mètres de profondeur.

Sinopec annonce que le gisement de gaz de schiste de Ziyang Dongfeng dispose de réserves prouvées de 235,687 milliards de mètres cubes.

Le Ziyang Dongfeng, dans le bassin du Sichuan, est un vaste champ de gaz de schiste intégré découvert dans la formation cambrienne de Qiongzhusi, la plus ancienne couche commerciale de schiste terrestre, formée il y a 540 millions d'années. Enfouie de 4 500 à 5 200 mètres de profondeur, elle posait des défis d'exploration reconnus à l'échelle mondiale, comme des caractéristiques de réservoir floues, des mécanismes d'accumulation complexes, des formations épaisses difficiles à forer et des températures et pressions extrêmes.

L'équipe de Sinopec a dépassé les modèles d'exploration conventionnels. En intégrant l'IA à l'imagerie géophysique, ils ont en quelque sorte « réalisé une scanographie » des formations souterraines, permettant une identification claire des réservoirs et la détection de gaz. Combinés à des percées en matière de forage et de fracturation ultra-profonds, ces efforts ont permis d'obtenir un système technologique entièrement exclusif pour l'exploration du gaz de schiste ultra-profond du Cambrien.

« Après plus d'une décennie d'efforts soutenus, nous avons fait passer le gaz de schiste cambrien d'une base de réserves nulle à une base de réserves de plus de cent milliards de mètres cubes. Cela confirme l'immense potentiel de cette formation géologique et nous offre une voie technique reproductible pour étendre la frontière du développement du gaz de schiste en Chine », a déclaré Liu Wei, directeur du Bureau pétrolier du Sud-ouest de Sinopec et représentant de Sinopec Southwest Oil & Gas Company. « Notre prochaine étape consiste à stimuler l'exploration et la production de grande qualité, à accélérer la croissance des capacités à Ziyang Dongfeng et à contribuer à la sécurité énergétique nationale. »

Sinopec continue de stimuler le développement de haute qualité de l'industrie chinoise du gaz de schiste. En 2012, Sinopec a découvert le champ de gaz de schiste de Fuling, lançant le développement commercial du gaz de schiste chinois et faisant de la Chine le troisième pays (après les États-Unis et le Canada) à atteindre une production commerciale de gaz de schiste. En 2017, Sinopec avait intégré Fuling dans le premier gisement de gaz de schiste d'une capacité de 10 milliards de mètres cubes en Chine.

En s'étendant vers des formations géologiques plus profondes, Sinopec a confirmé l'existence du gisement de gaz de schiste de Weirong (2018), du gisement de Qijiang (2022) et, en 2025, des gisements de Yongchuan et de Hongxing, chacun disposant de réserves dépassant 100 milliards de mètres cubes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les efforts de Sinopec et les jalons atteints en matière d'exploration du gaz de schiste, visitez le http://www.sinopec.com/listco/fr/.

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SOURCE SINOPEC

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