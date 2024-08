BEIJING, le 2 août 2024 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a annoncé l'inauguration de la Energy and Chemical Industry Chain Carbon Footprint Alliance à Beijing, en Chine. L'initiative, menée par huit entreprises chinoises de premier plan dans les secteurs de l'énergie et des produits chimiques, dont Sinopec, CNPC et CNOOC, permettra aux membres de l'alliance d'établir conjointement un système de gestion de l'empreinte carbone avec un mécanisme amélioré de calcul de l'empreinte carbone d'ici 2027, donnant aux secteurs et à la Chine les moyens d'accélérer le progrès vers un avenir à faibles émissions de carbone.

Le premier projet chinois de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS), le CCUS du champ pétrolifère Qilu-Shengli (le « projet »), conçu pour réduire les émissions de carbone d’un million de tonnes par an, ce qui équivaut à planter près de 9 millions d’arbres et à retirer 600 000 voitures économiques de la circulation. (PRNewsfoto/SINOPEC)

L'alliance a publié une déclaration pour ses missions, s'engageant à créer une plateforme ouverte de haute qualité pour le partage de l'expertise technique et de la coopération. Les membres se sont dits prêts à établir un système de gestion de l'empreinte carbone des produits et à élaborer des normes de comptabilisation de l'empreinte carbone pour 20 produits clés d'ici 2027, en plus de créer une base de données locale sur l'empreinte carbone des produits, et de favoriser les échanges internationaux et la reconnaissance des normes mutuelles pour renforcer la gouvernance climatique mondiale.

On entend par empreinte carbone le total des émissions de gaz à effet de serre produites directement et indirectement par une personne, une organisation, un produit ou un État sur une période donnée. Se plaçant à l'avant-garde des mesures climatiques mondiales grâce à son innovation en matière de nouvelles énergies et à son engagement ambitieux en matière de contrôle des émissions de carbone, la Chine a fait de la gestion de l'empreinte carbone une priorité absolue. Le pays a notamment élaboré un plan pour mettre en place un système complet conçu pour calculer, évaluer et certifier l'empreinte carbone des produits clés au cours des prochaines années.

Mettant en lumière la stratégie verte de Sinopec et ses contributions aux objectifs mondiaux de développement à faibles émissions de carbone au cours des dernières années, Wan Tao, directeur général adjoint de Sinopec, a fait remarquer que l'entreprise fait la promotion du développement de combustibles fossiles propres tout en augmentant la consommation d'énergie renouvelable et en réduisant les émissions de carbone dans les processus de fabrication. Toujours selon Wan Tao, Sinopec, en collaboration avec les membres de l'industrie, vise à renforcer la collaboration, à partager l'information et à consolider les ressources pour établir un système de gestion de l'empreinte carbone, orientant l'industrie vers un développement écologique et à faibles émissions de carbone.

Depuis 2015, Sinopec a ouvert la voie en matière de comptabilisation de l'empreinte carbone des produits au sein de l'industrie, évaluant près de 100 produits dans 40 entreprises. Sinopec a mis en place un plan pour créer un système de gestion de l'empreinte carbone pour ses produits, en mettant l'accent sur les normes de comptabilisation de l'empreinte carbone, la création de bases de données et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. À ce jour, l'entreprise a élaboré des modules d'information sur l'empreinte carbone pour six entreprises pilotes et vise à étendre les modules à toutes les entreprises.

