Une percée majeure dans le projet « Project Deep Earth-Sichuan and Chongqing Natural Gas Base », phase I du champ de gaz de Bazhong, ajoute 30,55 milliards de mètres cubes de réserves géologiques prouvées.

CHONGQING, Chine, le 24 août 2023 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a reçu la certification officielle pour la réserve géologique prouvée de 30,55 milliards de mètres cubes de gaz naturel découverte pendant la phase I de son champ de gaz de Bazhong, une percée majeure dans son projet de base de gaz naturel « Project Deep Earth-Sichuan and Chongqing » qui révèle en outre le potentiel favorable du grès de réservoir compact dans le nord-est du Sichuan, en Chine.

Sinopec annonce une percée majeure dans son projet « Project Deep Earth-Sichuan and Chongqing Natural Gas Base », la phase 1 du champ de gaz de Bazhong en Chine. Cette découverte ajoute 30,55 milliards de mètres cubes de réserves géologiques prouvées. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Le champ de gaz de Bazhong est le troisième champ de gaz en grès de réservoir compact de la formation Xujiahe découvert par Sinopec dans la région. À ce jour, Sinopec a soumis un total de 154 747 millions de mètres cubes de réserves géologiques prouvées de gaz en grès de réservoir compact dans la région.

La réserve de gaz en grès, dont la profondeur d'enfouissement est de plus de 4 500 mètres, est définie comme un réservoir compact de gaz en grès ultra profond. La profondeur d'enfouissement du champ de gaz de Bazhong varie de 4 550 à 5 225 mètres, ce qui représente un défi pour l'exploration et le développement. Sinopec a inventé trois types de modèles de développement de réservoirs et de perméabilité de grande qualité pour clarifier les modèles d'enrichissement et de production de gaz naturel à haut rendement, établi des séquences de techniques de prévision des réservoirs et mis en œuvre des zones de haut rendement enrichies.

Sinopec continuera ensuite de s'attaquer à l'évaluation géologique et au processus d'ingénierie des réserves de gaz de schiste en grès de réservoirs compacts dans le bassin du Sichuan afin d'élargir l'échelle des réserves dans la région de Bazhong.

