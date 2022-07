Le puits Xinye-1 a une profondeur de 5 756 mètres, et la ceinture de structure possède une vaste zone favorable et des ressources en gaz de schiste, ce qui en fait une zone clé pour l'exploration stratégique et la production de gaz de schiste de Sinopec. Les puits de la Ceinture ont une profondeur moyenne de plus de 3 500 mètres. Parmi ces puits forés, celui de Dingye-8 a une couche de profondeur de gaz de schiste de 4 614 mètres.

Les défis liés à l'exploitation de gisements profonds comprennent le stress complexe du sol et la profondeur d'enfouissement. Sinopec attache une grande importance à l'exploration du gaz de schiste profond et aux théories et technologies novatrices, y compris la fracturation des puits de gaz de schiste en profondeur et la production nationale d'équipement, d'outils et de matériel de fracturation. Sinopec a réalisé un ratio de forage de schiste de grande qualité de 100 %.

En 2017, Sinopec a mis sur pied une équipe de recherche et de développement sur le gaz de schiste profond pour piloter des recherches à Dongxi. Après des années de pratiques et de recherche approfondies, Sinopec a acquis une compréhension théorique de la géologie des gaz de schiste profonds et a dévoilé avec succès la mise en valeur et le maintien du mécanisme des trous de schiste profond dans les faciès des plateaux des zones bathyales en eau profonde.

De plus, Sinopec a proposé une technologie de prévision des zones de forage idéales pour le gaz de schiste profond, laquelle a permis d'effectuer des travaux d'exploration de haute précision. Elle a également mis au point une technologie d'ingénierie de fracturation du gaz de schiste profond qui permet de régler efficacement les problèmes de profondeur d'enfouissement et de plasticité, ainsi que de stress élevé sur place en vue de créer une technologie de fracturation de réseau tridimensionnelle qui peut assurer la découpe de précision, la pressurisation et la prolifération, ainsi qu'une expansion et un remplissage équilibrés.

Ensuite, Sinopec renforcera l'évaluation précise du champ de gaz de Xinchang et augmentera l'évaluation et le déploiement globaux des ressources en gaz de schiste de la Ceinture dans le sud-est du Sichuan, ce qui permettra de continuer à réaliser des percées d'exploration.

http://www.sinopec.com/listco/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852679/Sinopec_Acquires_Trillion_Cubic_Meters_Shale_Gas_Resources_Southwestern_Sichuan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Renseignements: Équipe de relations publiques de Sinopec, [email protected]