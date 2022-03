Un dividende de 0,47 yuan par action a été distribué tout au long de l'année, avec un ratio de distribution de dividendes de 80 %. Sur la base du cours moyen pondéré de l'action en 2021, le rendement du dividende des actions A et H a atteint respectivement 10,8 % et 14,3 %.

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et d'un macroenvironnement complexe, Sinopec s'est concentré sur l'avancement de la production et des opérations de grande qualité, le développement transformateur, l'innovation technologique, la réforme de la gestion, la prévention et la maîtrise des risques en 2021, entre autres aspects, afin d'obtenir un départ solide, conformément au « 14e plan quinquennal » de la Chine. Dans l'ensemble, les divers secteurs d'activité de Sinopec ont connu une croissance positive, et la société a accompli des réalisations remarquables, notamment :

Une augmentation des réserves de pétrole et de gaz en amont;

Un accroissement de l'échelle de raffinage et des avantages concurrentiels;

Une augmentation continue des ventes et de l'échelle d'exploitation du pétrole raffiné;

Un dépassement marqué du soutien novateur et technologique.

Entre-temps, Sinopec s'est également concentré sur le progrès en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le conseil d'administration étant composé de personnes de milieux plus diversifiés et la Société s'attaque activement aux défis présentés par les changements climatiques en adoptant de rigoureuses mesures d'économie d'énergie et en réduisant la pollution et les émissions de carbone, en plus de soutenir les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022 à Beijing.

M. Ma Yongsheng, président de Sinopec, a fait remarquer que Sinopec mettra pleinement à profit ses avantages dans l'intégration du marketing, de la marque, de la technologie et du talent pour progresser résolument vers l'objectif de devenir une entreprise d'énergie propre et de produits chimiques de calibre mondial, créant ainsi une plus grande valeur pour les actionnaires et la société.

« En se tournant vers l'avenir, Sinopec s'engagera de façon active et constructive dans la transformation du domaine de l'énergie et de l'industrie dans son ensemble. Sinopec mettra en œuvre de façon exhaustive une stratégie de développement de calibre mondial en optimisant continuellement le 14e plan quinquennal et l'objectif à long terme de 2035 visant à atteindre un haut niveau de qualité de développement durable », a déclaré Ma Yongsheng.

Sinopec a défini cinq axes clés pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de développement et vise à :

Améliorer la gouvernance d'entreprise : Sinopec favorisera l'intégration du contrôle des risques, du contrôle interne et de la gestion de la conformité afin de gérer strictement les risques en matière de sécurité, de protection de l'environnement, de gestion de l'exploitation et plus encore. Sinopec intégrera également davantage les critères ESG à la production, à l'exploitation et au développement afin d'améliorer l'efficacité de la gouvernance d'entreprise.

Sinopec favorisera l'intégration du contrôle des risques, du contrôle interne et de la gestion de la conformité afin de gérer strictement les risques en matière de sécurité, de protection de l'environnement, de gestion de l'exploitation et plus encore. Sinopec intégrera également davantage les critères ESG à la production, à l'exploitation et au développement afin d'améliorer l'efficacité de la gouvernance d'entreprise. Mettre en œuvre une stratégie de développement axée sur l'innovation : Sinopec s'efforcera de devenir un berceau de nouvelles technologies afin de promouvoir le développement et l'application de technologies de pointe pour les ressources pétrolières et gazières, et mettra l'accent sur les percées technologiques dans le raffinage du pétrole, les produits chimiques haut de gamme et les nouveaux matériaux, les produits chimiques modernes à base de charbon, les nouvelles énergies et plus encore. La Société visera aussi à renforcer le développement des technologies clés, communes et de pointe de l'industrie.

Sinopec s'efforcera de devenir un berceau de nouvelles technologies afin de promouvoir le développement et l'application de technologies de pointe pour les ressources pétrolières et gazières, et mettra l'accent sur les percées technologiques dans le raffinage du pétrole, les produits chimiques haut de gamme et les nouveaux matériaux, les produits chimiques modernes à base de charbon, les nouvelles énergies et plus encore. La Société visera aussi à renforcer le développement des technologies clés, communes et de pointe de l'industrie. Améliorer la capacité d'approvisionnement en énergie : Sinopec consacre davantage d'efforts à l'exploration et à la mise en valeur du pétrole et du gaz, en vue de réaliser des percées et des découvertes majeures dans le domaine du pétrole et du gaz de schiste, de promouvoir le développement coordonné de la production, de l'approvisionnement, du stockage et des ventes de gaz naturel, de maintenir les réserves nationales de pétrole et de gaz avec une croissance constante de la production, et de lancer activement et régulièrement de nouvelles activités énergétiques comme l'exploitation de l'énergie associée à l'hydrogène. Elle renforcera la capacité de soutien du commerce international, améliorera la capacité mondiale d'affectation des ressources et explorera l'établissement d'un système d'approvisionnement énergétique complémentaire provenant de plusieurs sources d'énergie.

Sinopec consacre davantage d'efforts à l'exploration et à la mise en valeur du pétrole et du gaz, en vue de réaliser des percées et des découvertes majeures dans le domaine du pétrole et du gaz de schiste, de promouvoir le développement coordonné de la production, de l'approvisionnement, du stockage et des ventes de gaz naturel, de maintenir les réserves nationales de pétrole et de gaz avec une croissance constante de la production, et de lancer activement et régulièrement de nouvelles activités énergétiques comme l'exploitation de l'énergie associée à l'hydrogène. Elle renforcera la capacité de soutien du commerce international, améliorera la capacité mondiale d'affectation des ressources et explorera l'établissement d'un système d'approvisionnement énergétique complémentaire provenant de plusieurs sources d'énergie. Promouvoir la mise à niveau des entreprises de raffinage et de produits chimiques : Sinopec vise à optimiser le raffinage du pétrole et à élargir et à renforcer l'ingénierie chimique, en accélérant les progrès du traitement du « pétrole brut aux produits chimiques » et des « produits dérivés du pétrole » afin de promouvoir le développement intermédiaire à élevé de l'industrie chimique et de bâtir les assises d'une ingénierie de produits chimiques et de raffinage intelligente, intégrée et de grande échelle de classe mondiale.

Sinopec vise à optimiser le raffinage du pétrole et à élargir et à renforcer l'ingénierie chimique, en accélérant les progrès du traitement du « pétrole brut aux produits chimiques » et des « produits dérivés du pétrole » afin de promouvoir le développement intermédiaire à élevé de l'industrie chimique et de bâtir les assises d'une ingénierie de produits chimiques et de raffinage intelligente, intégrée et de grande échelle de classe mondiale. Créer des avantages concurrentiels écologiques et à faibles émissions de carbone : En coordonnant le développement des activités de l'entreprise et la réduction des émissions, Sinopec poursuit l'optimisation de ses structures industrielles et d'utilisation de l'énergie, améliore l'efficacité énergétique et établit les points de référence de l'industrie. Sinopec a également accéléré la recherche et le développement de technologies vertes à faibles émissions de carbone en utilisant le Projet CCUS du champ pétrolier Qilu-Shengli de Sinopec comme base.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Sinopec .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1777788/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Équipe de relations publiques de Sinopec, [email protected]