En tant que source secondaire d'énergie, l'hydrogène joue un rôle de plus en plus important sur la scène énergétique mondiale. À l'heure actuelle, la Chine a réalisé d'importants progrès dans les technologies liées à l'énergie d'hydrogène, mais ce secteur en est toujours aux étapes de la démonstration pilote et de la promotion sur le marché.

M. Ma a souligné les nombreux avantages de l'énergie d'hydrogène, comme ses sources variées, l'absence de rejet final et sa vaste gamme d'applications. Selon le Conseil international de l'hydrogène, l'énergie produite à partir de l'hydrogène permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone de six milliards de tonnes d'ici 2050. Parallèlement, la China Hydrogen Energy Alliance prévoit que d'ici 2050, la demande annuelle d'hydrogène de la Chine avoisinera les 60 millions de tonnes, ce qui aiderait le pays à réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 700 millions de tonnes.

Depuis 2020, la Chine a successivement publié les documents suivants : un avis de lancement d'applications de démonstration de véhicules à pile à combustible » et un plan de développement de l'industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021-2035). De plus, les autorités locales partout en Chine ont mis sur pied des plans et des politiques de soutien visant à promouvoir la recherche et le développement de l'énergie d'hydrogène, sa production, son stockage, son transport et ses applications. À la fin de 2020, la Chine détenait un inventaire de 7 352 véhicules à pile à combustible, et 128 stations de ravitaillement en hydrogène avaient été construites, dont 101 étaient déjà en service, ce qui plaçait la Chine au deuxième rang mondial après le Japon.

Sinopec produit actuellement 3,5 millions de tonnes d'hydrogène par an. En 2020, Sinopec a commencé à favoriser la progression et l'accélération des travaux de construction d'une chaîne industrielle d'énergie d'hydrogène intégrée dans divers domaines, notamment dans l'exploitation des immobilisations, la recherche et le développement technologique, le stockage et le transport de la production, la distribution des réseaux et la coopération sociale.

Sinopec a construit des stations de ravitaillement en hydrogène dans les provinces du Guangdong et du Zhejiang, dans la région du Guangxi, à Shanghai et dans d'autres régions, et 10 stations de mélange pétrole-hydrogène sont maintenant en service.

Dans le cadre du 14e Plan quinquennal chinois, Sinopec a inclus pour la première fois le concept d'énergie verte dans sa vision d'entreprise. Poursuivant son objectif de se positionner comme la plus grande société chinoise de production d'énergie d'hydrogène, Sinopec fera également la promotion de l'énergie propre en accélérant la transformation des sources d'hydrogène de l'hydrogène gris à l'hydrogène bleu et vert.

« Au cours de la période de cinq ans du 14e Plan quinquennal, Sinopec aménagera 1 000 stations de ravitaillement en hydrogène et deviendra un fournisseur de services dans le secteur du pétrole, du gaz, de l'hydrogène, de l'électricité et d'autres secteurs, a déclaré M. Ma. À l'avenir, les gens pourront non seulement faire le plein d'essence et de diesel dans les stations-service de Sinopec, mais aussi se ravitailler en hydrogène et en électricité, entre autres. »

Afin de mieux promouvoir l'application commerciale de l'industrie de l'énergie à l'hydrogène, Sinopec, en tant que partenaire officiel des Jeux olympiques d'hiver de 2022, garantira l'approvisionnement en énergie propre pour la construction et l'exploitation des infrastructures des Jeux, et ce afin de permettre la tenue de « Jeux olympiques d'hiver écologiques ».

Par conséquent, la Beijing Yanshan Petrochemical Company de Sinopec a construit une usine de purification de l'hydrogène qui a produit avec succès de l'hydrogène d'une pureté supérieure à 99,9 % en mars 2020, atteignant une capacité de production quotidienne de 500 kg de produits d'hydrogène à batterie pour répondre à la demande du marché.

