Le thermostat Evo a été développé pour remplacer les modèles standards couramment installés dans les nouvelles habitations et lors de rénovations. Il offre la possibilité aux ménages de réduire leur consommation énergétique en plus d'optimiser leur confort tout en simplifiant leur quotidien. « C'est réellement un appareil qui révolutionne le marché puisqu'il n'a pas besoin d'être remplacé pour permettre à ses utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités intelligentes. On observe déjà une très forte demande, notamment en raison de son prix imbattable et de sa rapidité d'installation », confie Maxime Labonté, Chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies.

Avantages pour les professionnels

L'installation du thermostat Evo est aussi simple et sans tracas que l'installation d'un thermostat standard. Offert au même prix que les modèles non programmables classiques, l'appareil se distingue par son design élégant et épuré. L'emballage minimaliste, conçu pour réduire les déchets, optimiser le transport et la rapidité d'installation, permet de maximiser l'efficacité sur le chantier tout en contribuant à une gestion plus durable des ressources.

Avantages pour l'utilisateur

Grâce à une mise à niveau, les utilisateurs peuvent faire évoluer le thermostat Evo à tout moment afin d'accéder à toutes ses fonctionnalités intelligentes telles que le géorepérage, les horaires, les scènes et le contrôle à distance. Ils peuvent réaliser jusqu'à 25 % d'économies sur leur facture de chauffage, en plus des économies possibles avec la fonctionnalité gratuite Éco Sinopé disponible dans l'appli Neviweb, laquelle permet de profiter pleinement des programmes d'efficacité énergétique des fournisseurs d'électricité. De plus, l'appareil assure un confort optimisé, une plus grande durabilité et un fonctionnement silencieux grâce à sa technologie de commutation à triac.

Sinopé Pro : Une gamme de produits exclusive pour les professionnels

Le thermostat Evo fait partie de la nouvelle gamme de produits Sinopé Pro, laquelle présente des appareils exclusivement vendus par l'intermédiaire des partenaires professionnels de l'entreprise. Pour devenir un partenaire ou pour toute question sur nos produits, les professionnels peuvent contacter l'équipe des ventes en complétant un formulaire. Les consommateurs désirant se procurer un appareil de la ligne Sinopé Pro peuvent repérer un partenaire à proximité en utilisant la carte interactive disponible sur le site web de Sinopé Technologies.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important fabricant canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multirésidentiel. En plus de concevoir les produits de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et des plateformes de gestion pour d'autres compagnies de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entreprises dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

SOURCE Sinopé Technologies Inc.

Contact : Joannie Robert, Sinopé Technologies, 450-741-7700, poste 5111, [email protected]