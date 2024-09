PRIME SUR LES THERMOSTATS INTELLIGENTS

Les thermostats intelligents Sinopé admissibles à une prime allant jusqu'à 700 $ avec Hilo par Hydro-Québec

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Sinopé Technologies, le plus grand fabricant québécois spécialisé en conception d'appareils intelligents, participe à un projet collectif avec Hydro-Québec afin d'aider sa clientèle à faire une meilleure consommation de l'énergie. Ses thermostats écoénergétiques les plus performants sont admissibles à une aide financière sous forme de prime pouvant totaliser 700 $, laquelle s'applique également aux achats antérieurs d'appareils compatibles. Cette initiative vise à permettre aux propriétaires de nos équipements de participer aux défis de consommation Hilo et donc de diminuer leur consommation lors des pointes hivernales tout en recevant des récompenses en argent de la part d'Hydro-Québec.

Les thermostats intelligents et écoénergétiques Sinopé pour plinthe électrique, plancher chauffant et basse tension sont admissibles à une prime de 70 $ par appareil jusqu'à une limite de 10 appareils. Ils sont conformes aux plus hauts standards en efficacité énergétique. (Groupe CNW/Sinopé Technologies Inc.)

Les thermostats intelligents Sinopé sont tous conformes aux plus hauts standards en efficacité énergétique et offrent une qualité de contrôle et un confort supérieurs. Depuis près de 15 ans, l'entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu se spécialise notamment dans la conception d'appareils intelligents axés sur l'efficacité énergétique pour le contrôle du chauffage, de l'éclairage et des charges électriques et compte des centaines de milliers de thermostats intelligents en Amérique du Nord. De nombreuses fois primés par de prestigieuses organisations, dont le Consortium for Energy Efficiency et le IoT Breakthrough Awards Program, les thermostats intelligents Sinopé font déjà l'objet d'aides financières par plus de 30 fournisseurs d'électricité canadiens et américains, dont BC Hydro en Colombie-Britannique, Puget Sound Energy dans l'État de Washington et National Grid au Massachusetts.

« L'optimisation de la consommation énergétique est au cœur de notre mission depuis nos débuts. Avec l'ouverture du service Hilo, nous offrons désormais à nos clients une nouvelle opportunité de participer à un projet collectif d'envergure. À terme, tous les appareils écoénergétiques Sinopé seront en mesure de participer aux événements Hilo, en automatisant et optimisant leur fonctionnement », confie Maxime Labonté, Chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies.

Les thermostats intelligents de Sinopé sont plus performants que les thermostats traditionnels puisqu'ils permettent de grandes économies sur la facture d'électricité annuelle, en plus des récompenses liées aux défis lors des pointes hivernales et les récompenses en argent selon la participation. Les thermostats peuvent être contrôlés à distance, ils s'adaptent au mode de vie des propriétaires tout en facilitant leur quotidien et permettent d'éviter le gaspillage d'énergie.

« C'est un plaisir de collaborer avec Sinopé dans ce grand projet collectif visant à aider notre clientèle à optimiser sa consommation d'énergie. Pour Hydro-Québec, l'ouverture de l'écosystème d'Hilo permettra aux milliers de clients de Sinopé d'améliorer leur gestion énergétique au quotidien. Ils pourront ainsi bénéficier d'appareils à prix réduits leur permettant d'améliorer leur confort tout en maximisant leurs économies et ce, en toute simplicité », affirme Sabrina Harbec, Directrice, Efficacité énergétique, gestion de la puissance et conception des offres chez Hydro-Québec.

Cette offre s'adresse à la clientèle d'Hydro-Québec et s'applique à tous les propriétaires de thermostats Sinopé compatibles ou toute personne désirant en faire l'achat. Pour recevoir la prime, les clients doivent adhérer au service de maison intelligente Hilo d'Hydro-Québec en commandant sans frais leur passerelle sur le site web d'Hilo, connecter leurs appareils compatibles à l'application Hilo et participer aux défis de réduction de consommation pendant la période hivernale.

Appareils compatibles et primes additionnelles

Les thermostats pour plancher chauffant, les thermostats pour plinthe électrique et les thermostats basse tension sont admissibles à la prime. Ces appareils peuvent être achetés directement auprès du fabricant au www.sinopetech.com , dans l'un de ses nombreux points de vente ou par l'entremise d'un entrepreneur électricien. Les clients possédants d'autres produits Sinopé seront avisés lorsque ceux-ci deviendront admissibles aux primes et permettront de participer aux défis de réductions de consommation automatisés d'Hilo.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important fabricant canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multirésidentiel. En plus de concevoir les produits de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et des plateformes de gestion pour d'autres compagnies de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entreprises dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

SOURCE Sinopé Technologies Inc.

Contact : Joannie Robert, Sinopé Technologies, 450-741-7700, poste 5111, [email protected]