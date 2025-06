Sinopé Technologies lance sa nouvelle gamme de thermostats intelligents pour système central et thermopompe

Compatibles avec la biénergie, ces thermostats entièrement fabriqués au Canada permettent de maximiser les économies grâce à Éco Sinopé, une fonctionnalité gratuite de l'application Neviweb qui facilite la participation aux programmes d'efficacité énergétique offerts par les fournisseurs d'électricité.

Des thermostats intelligents connectés et performants

Se connectant directement au Wi-Fi, les thermostats offrent des fonctionnalités avancées telles que le contrôle à distance, le géorepérage et des graphiques de consommation énergétique détaillés.

Leur design élégant et épuré, avec des formes arrondies et une finition noire, s'intègre parfaitement à tout intérieur. De plus, leur écran tactile couleur affiche en tout temps l'heure, la température intérieure et extérieure ainsi que les consignes programmées, de jour comme de nuit. « Nous sommes fiers d'offrir ces thermostats hautement performants à notre clientèle, d'autant plus que les primes et subventions disponibles ou à venir permettent à un maximum de foyers de profiter des nombreux avantages d'un thermostat intelligent tout au long de l'année. », souligne Maxime Labonté, Chef de l'exploitation commerciale chez Sinopé Technologies.

Trois modèles adaptés aux besoins résidentiels et professionnels

La gamme comprend trois versions distinctes pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels :

Thermostat intelligent Lite : Conçu pour la clientèle résidentielle, il offre une solution simple et efficace pour améliorer le confort et la gestion énergétique.

Conçu pour la clientèle résidentielle, il offre une solution simple et efficace pour améliorer le confort et la gestion énergétique. Thermostat intelligent Pro : Destiné aux professionnels, il dispose d'une compatibilité étendue grâce à son module de connexion déporté, idéal pour les installations plus complexes.

Destiné aux professionnels, il dispose d'une compatibilité étendue grâce à son module de connexion déporté, idéal pour les installations plus complexes. Thermostat intelligent Pro Lite : Spécialement conçu pour les besoins des installateurs professionnels, il allie facilité d'installation et performance.

Les versions Pro sont exclusivement disponibles via le réseau de distributeurs partenaires de Sinopé Technologies. Les clients désirant se procurer les modèles Pro peuvent utiliser la carte interactive afin de repérer un distributeur CVAC à proximité.

Des subventions et primes avantageuses

Dès l'annonce officielle de leur compatibilité au cours de 2025, les thermostats CVAC Sinopé connectés à l'application Hilo d'Hydro-Québec donneront droit à une prime de 150 $ par appareil. Ces nouveaux modèles viennent s'ajouter à la longue liste de thermostats Sinopé compatibles avec Hilo , permettant aux utilisateurs de recevoir jusqu'à 2400 $ sous forme de primes depuis l'automne 2024.

Par ailleurs, le thermostat intelligent Pro pour système central est admissible à une subvention de 100 $ offerte par Énergir , ou jusqu'à un maximum de 75 % du coût d'achat du thermostat. Les clients disposent d'un délai de 30 jours après l'achat pour soumettre une demande de subvention via l'Espace client sur le site web d'Énergir. Les deux autres versions (Pro Lite et Lite) sont en cours de certification.

À propos de Sinopé Technologies

Sinopé Technologies est le plus important fabricant canadien d'appareils intelligents pour les secteurs résidentiel et multirésidentiel. En plus de concevoir les produits de marque Sinopé, l'entreprise crée des appareils et des plateformes de gestion pour d'autres compagnies de renom en Amérique du Nord. Spécialisée en efficacité énergétique, Sinopé Technologies accompagne également de nombreux fournisseurs d'électricité et entreprises dans leur démarche d'optimisation de la consommation d'énergie.

SOURCE Sinopé Technologies Inc.

Contact : Anabelle Poissant, Sinopé Technologies, 450-741-7700, poste 5122, [email protected]