« UNICEF Canada n'a pas son pareil quand il s'agit d'influer sur les changements à l'échelle mondiale et d'aider les enfants les plus vulnérables qui vivent dans les endroits les plus difficiles d'accès au monde » a expliqué Liu, qui a annoncé son partenariat par le biais des médias sociaux. « Je pense que chaque enfant a le droit d'avoir une enfance et je suis fier de prêter ma voix et de partager mon expérience pour aider les enfants défavorisés partout dans le monde. »

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Cet organisme caritatif travaille dans les endroits les plus durs du monde, dans plus de 190 pays et territoires, pour offrir une protection, des soins de santé et des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau.

Tout en soulignant l'importance du travail d'UNICEF Canada auprès des enfants du monde entier, Liu aidera à mieux faire connaitre les activités de défense du droit des enfants et des jeunes au Canada.

Liu participera à un événement virtuel le 20 novembre 2020, à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant au Canada et de la Journée de l'enfance dans le monde. La Journée de l'enfance est la journée mondiale d'action pour les enfants et par les enfants de l'UNICEF, en commémoration de la date d'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce jour-là, l'UNICEF plaide la cause des enfants, sensibilise les populations aux problèmes les plus pressants auxquels les enfants font face et procède à une collecte de fonds.

L'année dernière, UNICEF Canada a accueilli un Sommet de la jeunesse militante qui a rassemblé plus de 100 jeunes activistes de l'ensemble du Canada. Cette année, en raison de la COVID-19, les jeunes sont invités à rester à la maison, mais d'exprimer leur opinion (#RestezÀLaMaisonExprimezVotreOpinion).

« D'un océan à l'autre, des jeunes du Canada restent à la maison pour parler de leur expérience en lien avec la COVID-19. Cette génération devra vivre dans les prochaines années avec les répercussions de la pandémie et des mesures prises par les dirigeants pour y faire face. Ils doivent donc être inclus dans les décisions qui affecteront leur avenir », a déclaré Alli Truesdell, organisatrice de la participation des jeunes d'UNICEF Canada. « Les jeunes veulent qu'on les écoutent et nous nous rangeons à leurs côtés pour les aider à se réapproprier l'avenir. »

L'événement virtuel Se réapproprier l'avenir sera animé par des jeunes, qui s'exprimeront sur l'éducation, la santé mentale, la souveraineté autochtone, le changement climatique, la démocratie et le racisme systémique, et feront part de leurs idées sur la manière de ré-imaginer l'avenir pour les jeunes au Canada, après la pandémie. Ils feront des recommandations au gouvernement sur les politiques clés qu'ils veulent mettre en place pour améliorer le sort du Canada.

« La génération Z nous sauvera. Je l'ai déjà dit et je le répète », a confié Liu. « Je suis impatient de rencontrer les jeunes représentants de la jeunesse qui mènent le Canada vers un meilleur avenir, ré-imaginé et plus équitable. »

L'inscription pour les sessions virtuelles Restez à la maison et exprimez votre opinion est ouverte aux jeunes âgés de 12 à 24 ans au Canada.

L'éducation (mercredi 23 septembre, de 18 h à 19 h 30 HNE)

La santé mentale (mardi 6 octobre, de 17 h à 18 h 30 HNE)

La souveraineté autochtone (mardi 13 octobre, de 18 h à 19 h 30 HNE)

Le changement climatique (lundi 19 octobre, de 19 h à 20 h 30 HNE)

La démocratie (lundi 26 octobre, de 16 h à 17 h 30 HNE)

Le racisme systémique (mardi 3 novembre, de 16 h à 17 h 30 HNE)

L'inscription à la présentation du 20 novembre est ouverte aux Canadiennes et Canadiens de tous âges.

