Simplifier les démarches, soutenir les familles : le nouveau Portail d'inscription aux services de garde en route!

QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Afin d'offrir de la transparence et de l'équité aux familles dans l'attribution des places en services de garde subventionnés, la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, annonce aujourd'hui que le Portail d'inscription aux services de garde est officiellement en route. Pour garantir un déploiement agile, prudent et ordonné, la mise en service de cette nouvelle plateforme, qui remplacera La Place 0-5, se fera progressivement en trois phases qui s'échelonneront jusqu'en décembre 2025.

Phase 1 : une étape clé menée par le réseau

La première phase débutant aujourd'hui en est une préparatoire et concerne les services de garde éducatifs à l'enfance. Dans les prochaines semaines, ceux-ci pourront se familiariser avec la nouvelle plateforme et remplir leur fiche descriptive. Les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées pourront déclarer leurs priorités d'admission, s'ils en ont.

Phase 2 : au tour des parents de jouer

Pour les parents, l'accès au nouveau portail se fera lors de la deuxième phase du déploiement, prévue au mois de novembre. Une annonce publique officielle sera faite dans les prochaines semaines. Cette deuxième phase permettra aux parents déjà inscrits à La Place 0-5, dont le dossier sera transféré dans le portail, de mettre celui-ci à jour, et aux autres parents de créer le leur. Ils pourront inscrire leurs enfants auprès des services de garde de leur choix par la même occasion.

Phase 3 : un accès aux places enfin simplifié et transparent

Enfin, c'est à la troisième phase, prévue pour sa part en décembre, que la mise en service du portail sera complétée et que les fonctionnalités de référencement des enfants et de l'indicateur de rang seront disponibles. À partir de ce moment, tous les services de garde éducatifs à l'enfance devront utiliser exclusivement le nouveau portail pour admettre les enfants.

Un processus plus équitable et transparent

Avec le nouveau portail d'inscription, il sera possible d'inscrire son enfant après sa naissance. L'ordre d'attribution des places dans les CPE et les garderies subventionnées tiendra désormais compte de la date d'entrée souhaitée en service de garde plutôt que la date d'inscription sur la plateforme. Cette nouvelle approche vise à mieux répondre aux besoins réels des familles.

La politique d'admission uniforme pour tous les services de garde éducatifs à l'enfance qui offrent des places subventionnées en installation permet d'avoir des règles harmonisées et équitables pour toutes les familles québécoises. Ainsi, lorsqu'un CPE ou une garderie subventionnée indiquera dans le portail avoir une place à combler, celui-ci leur référera instantanément le prochain enfant sur la liste et avisera son parent par une notification par courriel.

Les parents auront également droit à davantage de transparence avec le nouveau Portail d'inscription aux services de garde, puisque les priorités d'admission des services de garde seront affichées, et les contreparties reçues en échange seront également précisées, permettant aux parents de faire des choix éclairés.

Fermeture de La Place 0-5

À compter du 16 octobre, La Place 0-5 sera mise hors service. Seuls les dossiers des enfants déjà nés, ou arrivés dans leur famille dans le cas d'une adoption, seront alors transférés vers le nouveau portail. Cette période de transition est nécessaire pour le transfert des informations d'une plateforme à l'autre. Les services de garde pourront néanmoins continuer d'admettre des enfants à la lumière des informations qui se trouvaient dans La Place 0-5 au moment de la fermeture, et ce, jusqu'à la mise en service complète du nouveau portail d'inscription au début du mois de décembre.

D'ici au 16 octobre, les parents déjà inscrits à La Place 0-5 sont donc invités à s'assurer que leur dossier est à jour et à créer leur compte au Service d'authentification gouvernementale, si ce n'est pas déjà fait, pour être prêts à accéder au nouveau portail en novembre.

Plusieurs outils sont mis à la disposition des parents et des services de garde sur le site Québec.ca pour faciliter la transition vers le nouveau Portail d'inscription aux services de garde.

Citation :

« Le nouveau Portail d'inscription aux services de garde est officiellement en route! Il facilitera la vie des parents en plus d'apporter plus de transparence et d'équité dans l'attribution des places subventionnées. Il a été pensé et réalisé pour les familles. Pour que la transition se déroule bien, le déploiement du portail se fera en trois phases. Je tiens à saluer la précieuse collaboration de nos partenaires du réseau des services de garde, qui sont nécessaires au succès de cette transformation qui s'amorce. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Les travaux pour la conception du nouveau portail d'inscription s'inscrivent dans le Grand chantier pour les familles, un plan d'action lancé par le Ministère en 2021, qui vise à accroître l'efficacité du réseau, à remettre l'égalité des chances au cœur de son action ainsi qu'à encadrer les politiques d'admission des titulaires de permis subventionnés.

Environ 250 000 dossiers d'enfants inscrits sur La Place 0-5 seront transférés sur le Portail d'inscription aux services de garde.

Tous les prestataires de services de garde éducatifs à l'enfance utiliseront dorénavant le portail pour leurs admissions.

Rappelons que depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, plus de 30 500 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. Près de 14 000 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes. Cela signifie qu'à terme, l'objectif du Grand chantier aura été dépassé.

