Simplifier l'État - L'OQMJ et l'OFQJ (LOJIQ) seront intégrés au sein du ministère des Relations internationales et de la Francophonie

QUÉBEC, le 29 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale un projet de loi concernant l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ).

Annoncé dans le cadre du Budget du Québec 2025-2026, ce projet de loi vise à simplifier et à réduire les structures administratives tout en maintenant l'offre de services pour les jeunes. Cette réorganisation s'inscrit dans une logique d'optimisation des ressources.

Plus concrètement, il vise à intégrer au sein du ministère des Relations internationales et de la Francophonie les activités de l'OQMJ. De plus, il revoit l'organisation interne de l'OFQJ et prévoit que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie mettra en œuvre les programmes de la section québécoise de cet office.

Citation :

« Ce projet de loi répond à l'une des priorités de notre gouvernement : optimiser l'utilisation des ressources. À terme, l'intégration des activités de l'OQMJ et de l'OFQJ au Ministère permettra de soutenir plus efficacement la mobilité internationale de la jeunesse, tout en mettant en valeur le partenariat de longue date avec la France. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'OQMJ et l'OFQJ relèvent de l'autorité de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie. Leur mission est de favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes adultes du Québec de 18 à 35 ans par l'intermédiaire de programmes de mobilité́ et d'échange aux effets durables au Québec, au Canada et à l'international, notamment en Francophonie.

et à l'international, notamment en Francophonie. Le financement de l'OQMJ et de l'OFQJ pour l'ensemble des activités provient majoritairement du gouvernement du Québec, et ce, tant pour les programmes que pour son fonctionnement.

