SIMPLIFIER L'ASSURANCE ET CHANGER L'ÈRE BANCAIRE : SONNET ASSURANCE ET TANGERINE S'ASSOCIENT

La clientèle de Tangerine peut maintenant économiser sur l'assurance habitation et auto avec Sonnet

TORONTO, le 30 mai 2023 /CNW/ - La Banque Tangerine (Tangerine), la banque numérique chef de file du Canada, et Sonnet Assurance (Sonnet), la première compagnie d'assurance habitation et auto canadienne entièrement en ligne, se sont associées pour offrir, en exclusivité, une assurance habitation et auto simple, transparente et personnalisée à la clientèle de Tangerine.

La clientèle de Tangerine peut maintenant économiser sur l’assurance habitation et auto avec Sonnet (Groupe CNW/Tangerine)

Ayant en commun l'engagement de simplifier la vie des gens et d'offrir une expérience numérique optimale, Tangerine et Sonnet Assurance se sont associées afin de proposer des offres exclusives sur l'assurance habitation et auto à la clientèle de Tangerine.

Cette relation offre une expérience agréablement simple et entièrement numérique pour l'achat d'une assurance habitation et auto en quelques minutes, aidant ainsi la population canadienne à protéger son avenir financier. Les avantages pour la clientèle de Tangerine incluent :

l'accès à des offres avantageuses en assurance habitation et auto;

une remise de 2 % sur la carte de crédit Tangerine lorsque la clientèle de Tangerine utilise la carte de crédit Tangerine pour effectuer les paiements récurrents de Sonnet Assurance;

un service à la clientèle exceptionnel des conseillers et conseillères en assurance de Sonnet.

« Chez Tangerine, notre priorité est de fournir les meilleurs conseils, ressources, services et produits afin de soutenir l'avenir financier des gens », indique Gillian Riley, Présidente et directrice générale de la Banque Tangerine. « Grâce à cette relation avec Sonnet, nous offrons à notre clientèle l'accès à des options d'assurance simples et uniformes ainsi que des économies qui lui permettent d'obtenir la couverture dont elle a besoin facilement, avec l'innovation et le service auxquels elle est habituée. »

« Cette relation répond aux besoins similaires de nos clients et clientes qui tiennent à ce que leurs expériences en ligne soient simples, personnalisées et faites en toute confiance », affirme Roger Dunbar, Vice-président principal de Sonnet. « Sonnet est ravie de s'associer à Tangerine pour offrir à sa clientèle une couverture d'assurance fiable qui protège ce qui lui tient le plus à cœur. »

Pour en savoir plus, allez au www.sonnet.ca/fr/tangerine

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque numérique chef de file qui offre des solutions bancaires de tous les jours au public canadien. Grâce à ses 2 millions de clients et clientes et plus de 40 milliards de dollars en actifs, il s'agit de l'une des plus importantes banques numériques au Canada. La Banque Tangerine offre des solutions bancaires flexibles et accessibles, des produits et services innovateurs, des frais équitables et un service à la clientèle primé. Des comptes épargne aux comptes chèques sans frais quotidiens, cartes de crédit, certificats de placement garantis, RÉER, CELI, hypothèques, financement et fonds d'investissement par l'entremise de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine ltée, la Banque Tangerine a une solution bancaire de tous les jours pour vous. Par InitiativesMC, Tangerine s'engage à redonner aux communautés par l'entremise de programmes et d'initiatives qui stimulent la confiance en soi, le leadership et l'acceptation des jeunes du Canada. La banque compte 1 200 employées et employés au pays et sa présence s'étend sur son site Web, son application mobile, ces centres de contacts ouverts en tout temps et son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été lancée sous le nom de ING DIRECT Canada en 1997. En 2012, elle a été achetée par la Banque Scotia et depuis, elle exerce ses activités de manière indépendante en tant que filiale en propriété exclusive.

Tangerine™ est un nom de marketing (auquel on fait également référence comme étant un nom commercial ou un nom de marque) utilisé par la Banque Tangerine.

Tangerine est une marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Changer d'ère bancaire est une marque déposée de la Banque Tangerine.

À propos de Sonnet Assurance

Lancée en 2016, la Compagnie d'assurance Sonnet est une compagnie d'assurance sous réglementation fédérale et membre de la famille de compagnies de Definity. Notre mission est d'offrir une méthode rapide, simple et personnalisée d'acheter une assurance habitation et auto en ligne. Passez à l'avenir de l'assurance simplifiée en visitant le Sonnet.ca, et venez nous découvrir sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn.

SonnetMC et Sonnet AssuranceMC sont des marques de commerce de la Société financière Definity.

