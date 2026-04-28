Un investissement de 55 M$ qui témoigne du dynamisme soutenu et de la demande grandissante dans l'Ouest canadien

VANCOUVER, BC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Simons, plus ancienne entreprise familiale privée au Canada, annonce l'ouverture d'une nouvelle succursale au CF Pacific Centre à l'automne 2027. Cette nouvelle adresse fera vibrer le centre-ville de Vancouver grâce à son offre distinctive de mode, d'art et de design. Ce projet de vingtième magasin Simons au pays, deuxième en Colombie-Britannique, s'inscrit dans une période de forte croissance pour l'entreprise qui a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de plus de 830 millions $ en 2025.

Rendu du futur magasin Simons du CF Pacific Centre, au centre ville de Vancouver, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2027 (entrée rue Granville). (Groupe CNW/La Maison Simons) Rendu du futur magasin Simons du CF Pacific Centre, au centre ville de Vancouver, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2027 (entrée rue Georgia). (Groupe CNW/La Maison Simons)

Situé au cœur de Vancouver, ce nouveau magasin sera complémentaire à la succursale de Park Royal, rendant l'expérience de magasinage propre à Simons encore plus accessible pour la clientèle de toute la région. Le CF Pacific Centre figure parmi les destinations de vente au détail les plus fréquentées de l'Ouest canadien et est reconnu comme un emplacement de choix pour les magasins phares.

Ce nouveau projet représente un investissement de plus de 55 millions $, dynamisant l'économie locale avec la création d'environ 150 nouveaux emplois, qui s'ajoutent aux plus de 4 000 personnes à l'emploi de Simons à travers le Canada.

Cette expansion fait écho à la demande soutenue en Colombie-Britannique, où le magasin de Park Royal affiche une croissance élevée constante depuis son ouverture, avec une progression de plus de 30 % en 2025 par rapport à l'année précédente. Cet élan se ressent également par un fort engagement numérique, le commerce électronique représentant environ 35 % des ventes de Simons dans la province.

« Vancouver est un des marchés les plus dynamiques et inspirants du Canada, et nous sommes ravis d'étendre notre présence ici », souligne Bernard Leblanc, président et chef de la direction de Simons. « Notre croissance est guidée par notre clientèle et notre désir de créer des espaces qui reflètent les communautés que nous servons. La forte réponse dans l'Ouest canadien a renforcé notre engagement envers la région. Nous avons hâte d'amener l'expérience distinctive Simons au centre-ville - réunir mode, art et design - et de développer des relations sincères avec les communautés diversifiées de Vancouver. »

Ce nouvel emplacement d'environ 92 000 pieds carrés sur trois étages représente un investissement majeur au centre-ville de Vancouver. Fruit d'une étroite collaboration avec les firmes d'architectes LemayMichaud et de design McKinley Studios, ce nouvel espace reflètera l'approche signature de Simons, amalgamant la mode, l'art et l'architecture pour créer un environnement immersif réfléchi avec soin. Inspiré par l'héritage architectural de Vancouver, le concept s'inspire du style brutaliste et de l'esthétique des années 1960. Il s'exprime par un équilibre entre matériaux bruts, formes sculpturales et accents modernes chaleureux, afin de façonner un espace à la fois monumental et sensoriel - une invitation au mouvement et à la curiosité. Chaque magasin Simons est conçu de manière unique, avec une approche créative centrée sur les gens, qui façonne des espaces soigneusement intégrés aux communautés locales, allant au-delà de l'expérience de magasinage traditionnelle.

Plus de 350 M$ investis dans le commerce de détail canadien depuis 2019

Fondé en 1840, Simons poursuit sa croissance, guidé par une approche réfléchie et investie. Depuis les sept dernières années, Simons a investi plus de 350 millions $ dans le paysage du commerce au détail canadien, avec entre autres le développement d'un centre de distribution automatisé ultramoderne et l'amélioration continue de ses expériences numériques et en magasin.

Cet investissement substantiel a contribué aux récentes performances de Simons, incluant une augmentation du chiffre d'affaires annuel d'environ 25 % en 2025. Les ventes à magasins comparables ont progressé de l'ordre de 15 % à l'échelle du Canada entre 2024 et 2025, tandis que la croissance a atteint environ 25 % dans les nouveaux marchés. Les récentes ouvertures torontoises en 2025 au Yorkdale Shopping Centre et au CF Toronto Eaton Centre ont dépassé les attentes, autant du point de vue de l'achalandage que des ventes. Les ouvertures précédentes à Pointe-Claire et à Halifax ont également démontré la demande constante pour l'offre mode et maison de Simons, et ce, à travers le Canada. Cette expansion constante dans de nouveaux marchés, soutenue par une forte réponse de la clientèle, contribue à la croissance de Simons en tant que présence nationale - l'ouverture du nouveau magasin au centre-ville de Vancouver marque la prochaine étape de cette aventure, alors que Simons continue de modeler une expérience de magasinage qui résonne auprès des communautés d'un océan à l'autre.

« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir la croissance de Simons à travers le Canada avec l'ouverture de ce premier magasin phare au centre-ville de Vancouver, au CF Pacific Centre, » souligne Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. « Ce nouveau magasin reflète directement notre engagement commun à créer des destinations de vente au détail inégalées, et nous nous réjouissons de l'enthousiasme que Simons suscitera dans ce lieu emblématique. »

Mode responsable et développement durable

Depuis plus de deux décennies, Simons a innové afin d'assumer ses responsabilités sociales et de réduire son empreinte environnementale en développant des vêtements conçus de matières recyclées, à impact réduit ou de sources responsables. Au cœur de cette mission se trouve le programme Vision, un élément central de la philosophie de l'entreprise, qui met en lumière ces produits exclusifs tout en promouvant des pratiques responsables à travers la chaîne d'approvisionnement. Avec Vision, Simons souhaite rendre la mode responsable plus accessible en offrant des pièces qui allient style, conscience environnementale et responsabilité sociale, tout en permettant à la clientèle de faire des choix éclairés et fondés sur leurs valeurs, alors que l'offre continue d'évoluer.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité avec la clientèle, le personnel et les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

La Maison Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste ; La Maison Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 19 magasins de La Maison Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans la ville de Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; un en Nouvelle-Écosse ; et quatre en Ontario.

Contact Médias : NATIONAL Public Relations, Samantha Krupa-Carbone, [email protected], +1 416-848-1634

SOURCE La Maison Simons