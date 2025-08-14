Ce 18e magasin marque une étape importante dans l'expansion pancanadienne de l'entreprise et réaffirme son implication dans la région du Grand Toronto ainsi que dans l'avenir du commerce de détail au Canada.

TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Simons, la plus ancienne entreprise familiale privée au Canada, ouvre aujourd'hui les portes de son nouveau magasin au Yorkdale Shopping Centre. Ce nouvel espace d'une superficie de 118 000 pieds carrés, déployé sur deux étages, confirme la présence de Simons à l'échelle canadienne en tant que détaillant de mode d'exception, reconnu pour son expérience de magasinage unique et son service à la clientèle hors pair.

Photo du magasin Simons au Yorkdale Shopping Centre, ouvert au public à compter du 14 août 2025 à 10 h 00 HE. (Groupe CNW/La Maison Simons)

Le magasin de Yorkdale est le premier de deux nouveaux emplacements à ouvrir à Toronto en 2025. Il fait partie d'un investissement plus vaste de près de 100 M$ dans la région du Grand Toronto, permettant la création de 400 emplois et la croissance continue de l'entreprise ici et à l'échelle nationale.

« C'est un réel plaisir d'ouvrir nos portes à Toronto et de rejoindre une communauté aussi vibrante, créative et diversifiée », souligne Bernard Leblanc, président et chef de la direction de Simons. « Ce moment représente l'aboutissement de nombreuses années de travail. Le magasin de Yorkdale reflète notre engagement envers la créativité, le design, le service attentionné, la communauté, les valeurs qui nous animent et les liens humains. Chez Simons, nos espaces vont bien au-delà du simple magasinage -- ce sont des lieux de découverte, d'inspiration et de rencontres avec la mode, l'art et le design d'ici. Nous sommes ravis de nouer des relations enrichissantes dans cette ville dynamique et invitons les gens de Toronto et d'ailleurs à venir découvrir le service à la clientèle exceptionnel de Simons. »

Un design inspiré par la nature et le mouvement

Simons conçoit chacun de ses magasins de manière réfléchie, afin d'offrir une atmosphère accueillante et une expérience mémorable, rehaussées par un service à la clientèle attentionné, un fort sentiment d'appartenance à la communauté et une immersion sensorielle complète.

Développée en collaboration avec Gensler Design, Lemay Michaud Architecture et Reliance Construction, la succursale de Yorkdale Shopping Centre s'articule autour du thème Perennial Ephemera, inspiré par les cycles naturels de la lumière, de la croissance et de la transformation. Chaque élément a été pensé pour la clientèle, dans un esprit d'ouverture et chaleureux, accompagnant le parcours de magasinage à travers des univers exclusifs soigneusement organisés.

Une expérience rythmée par l'art

« Chez Simons, l'art est au cœur de notre identité. Quelle fierté de faire de nos magasins des lieux où les œuvres d'art sont partout », ajoute Bernard Leblanc. « L'art est pour nous vecteur de connexion qui permet à notre clientèle d'interagir autrement avec son environnement. Le design et l'architecture de nos magasins sont souvent influencés par les pièces qui y sont exposées, et c'est aussi le cas ici à notre succursale du Yorkdale Shopping Centre. »

Le parcours artistique interactif, Au fil de l'art, permet aux visiteuses et visiteurs de découvrir le magasin au rythme de ses œuvres. Présentant 40 créations de 24 artistes, le parcours vise à créer des liens, à renforcer le sentiment de communauté et à éveiller les sens. Chaque station est numérotée et accompagnée d'un code QR permettant d'en apprendre davantage sur les artistes et leur processus créatif.

La collection d'art du magasin de Yorkdale reflète un engagement marqué envers les artistes canadiens. Quelques œuvres internationales sont également présentées. Au cœur de la collection : CIEL, une murale impressionnante au plafond, réalisée à la peinture acrylique par l'artiste français Nelio, qui transforme l'espace en un paysage atmosphérique et sensoriel. Le jeu de dégradés évoque un coucher de soleil abstrait et nuageux, lumineux et méditatif, suspendu au-dessus de l'escalier central.

Simons a collaboré avec Rodeo FX, un studio d'effets visuels basé à Montréal. Reconnue internationalement et forte d'une équipe de près de 800 artistes, Rodeo FX compte parmi ses réalisations les plus marquantes les effets visuels de Game of Thrones et de Stranger Things. Elle démontre son savoir-faire cinématographique à Yorkdale à travers trois installations immersives qui animent l'extérieur et l'intérieur du magasin :

Solarium : une installation scénographique avec tissu, ventilateurs et lumières qui tire son inspiration des vérandas, ces espaces réfléchis pour inviter la lumière naturelle et la contemplation. Le tissu est ainsi animé par la lumière et par la circulation de l'air, brouillant les frontières entre la nature et l'architecture à travers une expérience immersive.





: une installation scénographique avec tissu, ventilateurs et lumières qui tire son inspiration des vérandas, ces espaces réfléchis pour inviter la lumière naturelle et la contemplation. Le tissu est ainsi animé par la lumière et par la circulation de l'air, brouillant les frontières entre la nature et l'architecture à travers une expérience immersive. Forest Diorama : une installation scénographique numérique avec DEL au-dessus de l'entrée principale, où un diorama superposé d'arbres animés, de branches et de faune forestière entoure les mannequins dans une illusion de nature où la scène se transforme avec les saisons.





: une installation scénographique numérique avec DEL au-dessus de l'entrée principale, où un diorama superposé d'arbres animés, de branches et de faune forestière entoure les mannequins dans une illusion de nature où la scène se transforme avec les saisons. Fabric of Life : à l'entrée principale, une animation numérique sur mur de DEL, un périple à travers la vie des plantes qui fait écho aux couleurs et aux textures du tissu. Le cycle animé unit ainsi la croissance organique et l'univers de la mode et du design.

Ces installations démontrent qu'un lieu de vente au détail peut aussi être un espace de créativité et d'expression artistique.

Une expérience qui prend vie à travers la création

Simons offre une expérience de magasinage inégalée et ancrée dans l'identité canadienne, ainsi qu'un service à la clientèle attentionné et renommé. L'offre Simons comprend des collections exclusives conçues au Canada pour elle, pour lui et pour la maison. L'assortiment est présenté et organisé dans des univers de style boutique, complété de marques renommées et de pièces de créatrices et créateurs internationaux.

Oxford Properties a été un partenaire important dans l'expansion de Simons sur le marché ontarien, l'entreprise familiale ayant ouvert son premier magasin au Square One Shopping Centre de Mississauga en 2016.

« L'équipe d'Oxford est très fière d'accueillir ce détaillant canadien de renom à Yorkdale, contribuant ainsi à enrichir la sélection de marques phares du centre commercial et à offrir une expérience de magasinage de premier ordre », a déclaré Daniel Fournier, président du conseil d'administration d'Oxford Properties. « Nous sommes fiers de nous associer à Simons pour l'ouverture de son tout premier magasin à Toronto. Il s'agit d'une étape importante pour nos deux entreprises, et nous félicitons l'équipe de Simons pour son succès continu et son expansion. Simons est une véritable réussite canadienne, et son approche du commerce de détail, à la fois audacieuse et novatrice, viendra rehausser l'offre déjà exceptionnelle de Yorkdale et saura assurément plaire à notre clientèle. »

Les marques privées exclusives à Simons sont mises à l'honneur à la succursale de Yorkdale. Ces produits sont dessinés avec soin et passion au cœur du Vieux-Québec par l'équipe créative d'exception de La Maison Simons. Twik, Icône, Contemporaine, Miiyu s'adressent à la femme. Le 31 et Djab habillent l'homme, et i.FiV5 est un rayon sport unique pour elle et lui. L'univers Simons Maison propose des produits pour habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains. Le magasin comprend également le rayon Édito, une sélection de pièces de créatrices et créateurs internationaux.

Simons met également en lumière les créations d'artisans canadiens à travers sa plateforme en ligne, Fabrique 1840, célébrant la créativité, la culture, la communauté et l'artisanat. La plateforme présente les œuvres de créatrices et créateurs talentueux, dont certains, basés dans la région de Toronto, se spécialisent dans différents domaines comme la décoration intérieure, la mode, la papeterie et la maroquinerie.

Le programme Vision de Simons est également au cœur de la philosophie de l'entreprise, qui met en avant les vêtements fabriqués de matériaux recyclés ou à impact environnemental réduit. Vision incarne l'ensemble des efforts que Simons déploie pour réduire son impact environnemental et pour témoigner de son engagement envers le respect des droits de la personne.

D'autres photos du magasin sont disponibles ici.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité avec la clientèle, le personnel et les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

La Maison Simons est reconnue comme une autorité mode avec son concept de magasinage original. Collections exclusives, marques émergentes locales et nationales ainsi que pièces de grands créateurs et créatrices internationaux sont offertes sous un même toit, à travers des univers distinctifs. La mode déco n'est pas en reste ; La Maison Simons propose de quoi habiller la chambre, la cuisine et la salle de bains.

Les 18 magasins de La Maison Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients, autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; un en Nouvelle-Écosse ; et bientôt quatre en Ontario.

Personne-ressource pour les médias : Cabinet de relations publiques NATIONAL, Eric Aach, [email protected], +1 514 569-3594

SOURCE La Maison Simons